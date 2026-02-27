Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану

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Опубликовано: 27.02.2026 07:57 , Обновлено: 27.02.2026

Пока внимание всего мира приковано к Ирану и попыткам Вашингтона заключить с ним сделку, избежав открытого военного противостояния, в ближневосточном регионе внезапно вспыхнул другой вооружённый конфликт - между Пакистаном и Афганистаном. Уже произошли столкновения в приграничных районах, а в ночь на 27 февраля пакистанская авиация нанесла удар по столичному Кабулу.

В последние месяцы отношения между соседними странами резко ухудшились: после кровопролитных столкновений в октябре, в результате которых погибло более 70 человек с обеих сторон, сухопутные пограничные переходы между странами оставались по большей части закрытыми. Исламабад обвиняет Афганистан в бездействии против боевиков, совершающих нападения в Пакистане, что правительство талибов категорически отрицает.

После первоначального прекращения огня, достигнутого при посредничестве Катара и Турции, последовало несколько раундов переговоров, но эти усилия так и не привели к заключению прочного мирного соглашения.

Новые столкновения начались в минувшие выходные - стороны обменялись ударами по военным позициям в приграничье, обвинив друг друга в гибели десятка человек, но сейчас конфликт, очевидно, выходит на новый уровень.

Сначала пресс-служба военного корпуса Афганистана, контролируемого талибами, заявила о «тяжелых столкновениях», которые начались поздно вечером в четверг. Источник в афганских вооруженных силах сообщил телеканалу Al Jazeera, что в ходе атак в четверг погибли 10 пакистанских солдат и были захвачены 13 опорных пунктов.

По утверждению афганских талибов, эти атаки были совершены в отместку за удары пакистанцев вдоль границы в воскресенье (власти Пакистана заявляли, что в результате воскресных атак было убито по меньшей мере 70 боевиков, в то время как Афганистан настаивает, что погибшие были мирными жителями, включая женщин и детей).

В четверг же, по данным агентства Reuters, афганские силы открыли огонь по постам в горном районе на северо-западе Пакистана, что спровоцировало более чем двухчасовые бои, прежде чем пакистанские войска открыли ответный огонь.

Как Исламабад, так и афганские талибы заявили, что уничтожили или захватили приграничные посты противника, однако независимых подтверждений этим заявлениям пока нет. В соцсетях появились видео, опубликованные афганскими силами безопасности, на которых видно, как бронемашины движутся ночью по темной горной местности, освещенной вспышками выстрелов. На заднем плане слышны продолжительные очереди из автоматического оружия.

На отдельных видеозаписях, опубликованных пакистанскими источниками в службах безопасности, видно, как трассирующие пули летят на фоне бесплодного горного ландшафта, а в долинах разносится продолжительная очередь из автоматического оружия.

В ночь на 27 февраля появилась информация об авиаударе по столичному Кабулу. Журналисты агентства AFP в Кабуле и Кандагаре, второму по численности населения городу Афганистана, где располагается южная опорная база талибов, сообщили о звуках взрывов и пролетающих в небе военных самолетов.

Правительство талибов подтвердило авиаудары Пакистана, при этом пресс-секретарь Забихулла Муджахид заявил, что жертв нет.

В свою очередь министр обороны Ходжа Асиф объявил о “тотальной конфронтации” с правительством талибов.

“Наше терпение исчерпано. Теперь между нами и вами открытая война”, — написал он на своей страничке в социальной сети Х.

Минобороны Пакистана также опубликовало кадры авиаударов по Кабулу.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что вооруженные силы его страны «обладают всеми возможностями для подавления любых агрессивных амбиций».