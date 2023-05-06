Появилось видео. Ответственность в подрыве машины Прилепина взяла на себя организация "Атеш"

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Опубликовано: 06.05.2023 13:14 , Обновлено: 06.05.2023

Организация "Атеш" заявила в своем ТГ-канале, что причастна к подрыву машины российского политика и участника войны в Украине Захара Прилепина под Нижним Новгородом.

“Движение «АТЕШ» охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали”, - сказано в заявлении организации.

[info_b]Атеш (на крымскотатарском: Ateş - переводится как “Огонь”) - движение на территориях Украины, занятых войсками РФ, а также на территории самой России. Организаторы называют себя украинцами, крымскими татарами и русскими. Впервые про нее стало известно в сентябре 2022 года после российского военного вторжения в Украину.[/info_b]

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В январе 2023 года “Атеш” призвала начать охоту на Захара Прилепина. Тогда в организации заявили, что разослали больше 5 тысяч СМС своим “агентам” с призывом убить российского политика.

Позднее Жена Захара Прилепина сообщила о постоянных угрозах ему. Она утверждает, что в последнее время, однако, не было «ничего из ряда вон выходящего».

Появилось видео взорванной машины Прилепина:

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Что известно?

Российские СМИ сообщают, что взрывное устройство было очень мощным - не менее 2,5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Тем временем, российская полиция ввела план “Перехват” в Нижегородской области. Полицейские на блокпостах останавливают и досматривают автомобили.

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Издание Mash сообщило, что Захар Прилепин после покушения находится в тяжёлом состоянии, у него сломаны обе ноги.

Взрыв произошёл около 10:40 утра в районе города Бор Нижегородской области. В Mash утверждают, что взрывное устройство было приведено в действие дистанционно: за Прилепиным следили и дождались, когда он высадит из машины дочь. После детонации авто подбросило в воздух и оно перевернулось.

В результате покушения погиб охранник российского политика, уроженец Украины Александр, известный под позывным “Злой”.

[info_b]Захар Прилепин — сопредседатель партии “Справедливая Россия – За правду”, считал себя писателем, экс-депутат Госдумы. В 2023 году он заявил, что подписал контракт с Росгвардией и поехал на занятые Россией территории Украины для участия в боевых действиях.

С Захаром Прилепиным связан скандал в России, разразившийся в 2021 году. Бывший “министр обороны ДНР” Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что Захар Прилепин на самом деле никогда не воевал на Донбассе. По словам Гиркина, Прилепин только занимался самопиаром и раскруткой Александра Захарченко: “Мягко говоря, не безвозмездно”.

“Прилепин — просто жулик, который не участвовал в боевых действиях. (…) В основном все его боевые действия шли по донецким ресторанам, о чём мне регулярно докладывали местные жители и бойцы»”, — сказал Стрелков.

Захар Прилепин заявил, что отвергает слова Игоря Гиркина-”Стрелкова”. Прилепин утверждал, что на передовой был даже больше, чем сам Стрелков. И с «линии фронта» не «вылезал» - и ночевал на ней, и спал.[/info_b]