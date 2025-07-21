Опубликовано: 21.07.2025 15:07 , Обновлено: 21.07.2025

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об особенностях захода судов в морские порты России». В нем говорится, что теперь иностранные суда смогут заходить в порты РФ только после разрешения ФСБ.

В законе не говорится о причинах такого решения. Однако ранее Россия столкнулась с серией взрывов кораблей, которые перевозили российские нефтепродукты. Так, в июле на танкере-аммиаковозе, стоявшем в порту Усть-Луга под Санкт-Петербургом, прогремел взрыв, из-за чего судно начало крениться на левый борт и постепенно тонуть.

Министерство назвало утечку аммиака в результате аварии “незначительной”, но все же созвало экстренное совещание в своем ситуационно-информационном центре под председательством министра транспорта.

Всего с января 2025 года на шести танкерах, связанных с Россией, произошли необъяснимые взрывы вскоре после захода в российские порты. До сих пор остается много вопросов об обстоятельствах, но несколько отраслевых аналитиков полагают, что за этим, скорее всего, стоит саботаж, осуществленный иностранными государственными структурами.

Эксперты указывают на сходство со взрывами, которые произошли на пяти танкерах с начала 2025 года. Эксперты неизменно указывают на общую закономерность: все суда, участвовавшие в инциденте, совершали регулярные заходы в порты России.

Общедоступные данные о морских перевозках показывают, что за два месяца до соответствующих взрывов три из шести танкеров, о которых шла речь, заходили в порт Усть-Луга, в то время как остальные три заходили в Новороссийск, российский порт на Черном море.