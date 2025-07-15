Отправит ли Трамп Украине самое знаменитое стратегическое оружие США? В WP поделились инсайдами

Опубликовано: 15.07.2025 08:55 , Обновлено: 15.07.2025

Американское издание The Washington Post сообщило, что президент США Дональд Трамп думал над отправкой Украине крылатых ракет «Томагавк». Эти знаменитые стратегические ракеты могут ударить по Москве и Санкт-Петербургу.

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что глава Белого дома пока решил отказаться от поставок смертоносного высокоточного оружия Украине.

«Они могут быть развернуты позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния», - заявил Игнатиус.

[inf] Tomahawk — американские высокоточные крылатые ракеты большой дальности. Могут запускаться как с кораблей, земли так и самолётов. Особенностью этих ракет является способность летать на предельно низких высотах, огибая рельеф. США использовали “Томагавки” во всех значительных военных конфликтах с момента их принятия на вооружение в 1983 году. С тех пор они претерпели несколько модификаций.

При этом ракеты считаются сравнительно недорогими. Плюс из можно достаточно быстро развернуть даже на неспециализированных кораблях и суше. Может нести кассетные боеприпасы.

Дальность ракет составляет от 450 до 2500 километров. [/inf]

Также по данным The Washington Post, Дональд Трамп спрашивал Владимира Зеленского, почему Украина не наносила удары по Москве. «Мы можем, если вы дадите нам оружие», — ответил президент Украины, утверждают источники издания.

Пока же администрация в Вашингтоне намерена разрешить Украине использовать все 18 ракет ATACMS, которые запускаются с HIMARS, для ударов на максимально возможную их дальность - в 300 километров.

Мало того, по сведениям издания, в будущие поставки будут включены новые дальнобойные ракеты ATACMS.

The Washington Post и издание Axios утверждают, что Трамп одобрил пакет вооружения на 10 миллиардов долларов. Впрочем, оплачивать его будут европейские страны.

«Трамп решил пойти на эскалацию по трем причинам, по словам источника, знакомого с обсуждениями в администрации. Во-первых, он считал, что Путин проявляет к нему неуважение, притворяясь готовым заключить мир, но игнорируя призыв президента США к прекращению огня. Во-вторых, он увидел эффективность военной мощи США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет «Томагавк» против Ирана. И в-третьих, он считал, что Путин будет вести переговоры только в случае угрозы применения большей силы. Как любят говорить русские, Трамп решил «пойти на эскалацию для деэскалации»», - написал Игнатиус.

На данным момент Вашингтон официально не объявлял состав пакета военной помощи Украине. Различные издания пишут о системах ПВО, ракетах средней дальности, гаубицах и артиллерийских снарядах.