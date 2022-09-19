"Отлично получилось сработать" - На телеканале "Россия 1" похвалили успехи украинцев в Харьковской области

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Опубликовано: 19.09.2022 23:52 , Обновлено: 19.09.2022

Ведущая шоу на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева во время очередного эфира "60 минут" заявила 19 сентября, что наступление ВСУ в Харьковской области было таким успешным благодаря США и НАТО.

«Оружие у американцев нормальное, блок НАТО сильный, там полно специалистов, у этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области. Нам осталось двигаться только вперед, понимая, что ставки очень высоки», — заявила она.

Такое заявление российская телеведущая Ольга Скабеева объяснила тем, что «люди должны знать правду», «ставки очень велики» и «нужно идти вперёд».

“Не надо говорить, что американские HIMARS не представляют угрозы. Представляют!” - заявила она.

https://twitter.com/AlexSweden85/status/1571946717506830338?s=20&t=Gr-xfmLunEh81SoxmH7y_w

В соцсетях настолько были удивлены такими ее заявлениям, что одним из самых популярных комментариев к видео в Твиттере стал: “Скабеева сломалась”.

Ранее Телеграф сообщил, что Национальная гвардия Украины опубликовала в своих социальных сетях «удостоверения» о нахождении у них на службе нескольких российских медийных лиц, в том числе и Ольги Скабеевой . Это произошло после того, как ФСБ РФ обвинила в убийстве дочери Дугина украинку, а россМИ показали удостоверение о якобы ее службе в полку «Азов».

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