Опубликовано: 25.11.2025 08:10 , Обновлено: 25.11.2025

Со времени начала санкций Европу и США, а также стран G7, Россия стала завивисмой от поставок товаров из Китая и Индии. Согласно последним данным, Пекин с 2021 года повысил цены на товары двойного назначения, идущие в РФ, более чем на 80%. Такая же продукция для других стран выросла в цене за этот период всего на 9%.

И это при том, что «Китай, куда Россия поставляет в первую очередь сырье, обеспечивает значительную часть ее экспортной выручки, и технологическая продукция, поставляемая из этой страны, имеет ключевое значение для российской армии», сообщил агентству Reuters другой источник, близкий к российскому правительству.

“Без них мы бы не смогли произвести ни одной ракеты, не говоря уже о беспилотниках, и вся экономика давно бы рухнула”, - заявил источник.

Согласно исследованию Института развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT), цены на товары, поставляемые из Китая и подлежащие экспортному контролю (в основном товары двойного назначения, которые могут быть использованы для Минобороны), выросли в среднем на 87% в период с 2021 по 2024 год. Поставки в другие страны выросли всего на 9%.

Источник Reuters, близкий к российскому правительству, подтвердил, что Китай, несмотря на все разговоры о дружбе, действуют прежде всего в собственных интересах, а у Москвы нет реальных союзников в Азии.

“Китай ведёт себя не как союзник. Иногда они нас подводят и задерживают выплаты, иногда пользуются ситуацией, иногда совершают откровенный грабеж. Ничего союзнического в этом нет”, — пожаловался российский чиновник на условиях анонимности.

В свою очередь, западный высокопоставленный чиновник тоже на условиях анонимности заявил, что считает «довольно хорошим результатом» такое положение дел.

Товарооборот между Китаем и Россией в 2024 году достиг рекордного уровня в 254 млрд долларов США по сравнению со 146,9 млрд долларов США в 2021 году. Однако, по мнению экспертов BOFIT, которые проанализировали торговлю «машинами и механическими устройствами» (эта категория включает многие товары, необходимые для оборонной промышленности), рост был в значительной степени обусловлено ростом цен, а не объёмов.

Например, импорт китайских шарикоподшипников в Россию за этот период увеличился на 76% в долларовом выражении, но сократился на 13% в натуральном выражении.

Оказалось, что и Турция, которая стала важным торговым партнёром для России в последние годы подняла на подсанкционные товары, экспортируемые ею в Россию, на 25–55% по сравнению с поставками в другие страны.