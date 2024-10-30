Основатель TikTok, 41-летний Имин, стал самым богатым человеком Китая. Сколько миллиардов заработал?

Опубликовано: 30.10.2024 08:40 , Обновлено: 30.10.2024

Основатель TikTok Чжан Имин стал самым богатым человеком Китая. Это произошло на фоне судебного разбирательства в США, где соцсеть TikTok может быть запрещена в следующем году, если ее материнская компания не продаст соцсеть не китайской компании.

41-летний мужчина, получивший прозвище “король короткометражного видео”, впервые возглавил список богатейших людей Китая с состоянием в 49,3 миллиарда долларов. Сам Имин ушел с поста исполнительного директора ByteDance, материнской компании TikTok, в 2021 году.

Он стал 18-м человеком, который стал самым богатым человеком Китая за 26 лет, прошедших с момента составления списка богатейших людей Китая.

Он сместил с трона магната по производству бутилированной воды Чжуна Шаньшаня, который опустился на второе место, поскольку его состояние сократилось на 24% до 47,9 млрд долларов.

Вообще состояние ряда миллиардеров, включенных в список, резко сократилось за прошедший год из-за сложных экономических условий в Китае.