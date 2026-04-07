Орбан рассмешил Путина, сравнив себя с «мышью». Новый слив телефонного разговора

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Опубликовано: 07.04.2026 14:31 , Обновлено: 07.04.2026

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сравнил себя с мышью, которая помогает льву. Эта беседа прошла 17 октября.

Согласно [link href=“https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-07/viktor-orban-offered-to-help-vladimir-putin-call-transcript-shows” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] данным [/link] агентства Bloomberg, которое получило доступ к стенограмме беседы и верифицировало ее, Виктор Орбан не просто предложил проведение в Будапеште переговоров США и России, но и пообещал Путину любую помощь.

“Вчера наша дружба вышла на столь высокий уровень, что я готов оказать любую возможную помощь. В любом вопросе, где я могу быть полезен, я к вашим услугам”, - сказал тогда Виктор Орбан.

В качестве доказательства своих намерений венгерский премьер рассказал Владимиру Путину басню Эзопа про мышь, освободившую льва.

Путин в ответ засмеялся, следует из стенограммы. А глава правительства Венгрии продолжал заверять главу Кремля в своей преданности и выразил сожаление, что они не могут чаще встречаться лично.

Путин же, по данным Bloomberg, изложил Орбану возможный сценарий подготовки к мероприятию, начиная с предварительных переговоров между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем Марко Рубио.

Путин заявил, что считает Орбана своим другом. Оба собеседника в ходе разговора обменивались похвалой в адрес Трампа, отмечает Bloomberg. Орбан восхитился его «торнадообразным» стилем, а Путин — способностью «двигаться вперед, как танк».

Саммит в Будапеште так и не состоялся.

Тем не менее появление новой стенограммы в публичном поле за пять дней до парламентских выборов в Венгрии, назначенных на 12 апреля, могут повлиять на часть избирателей. В стране идёт крайне напряженная предвыборная гонка. А оппозиция во главе с Петером Мадьяром по некоторым данным уже опережает правящую партию Орбана.