Орбан приказал венгерским военным готовиться к атаке Украины

Опубликовано: 25.02.2026 17:58 , Обновлено: 25.02.2026

Правительство Венгрии решило усилить защиту критической энергетической инфраструктуры страны. Премьер-министр Виктор Орбан заявил об этом после заседания Совета обороны страны.

«Я ознакомился с докладами служб национальной безопасности, вижу, что Украина готовится к дальнейшим действиям с целью нарушения работы венгерской энергетической системы», — заявил премьер-министр.

В Киеве пока не комментировали обвинения главы правительства Венгрии.

Меры будут включать в себя размещение венгерских военных сил вблизи ключевых энергетических объектов и предоставление необходимых технических средств для отражения атак.

Полиция будет усиленно патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления. Кроме того, в округе Сабольч-Сатмар-Берег на границе с Украиной введен запрет на полеты беспилотников (БПЛА) в целях снижения рисков для безопасности.

По словам премьер-министра, внеочередное заседание Совета обороны было созвано в связи с прекращением поставок украинской нефти. Виктор Орбан ещё раз подтвердил, что с 27 января нефть по нефтепроводу «Дружба» через Украину в Венгрию не поступает.

Будапешт обвиняет Киев в блокировании транзита российской нефти по политическим причинам. В Украине заявляют, что перекачка остановлена после удара российских войск.

“Пускай поговорит с Путиным”

Во вторник Владимир Зеленский прокомментировал претензии Виктора Орбана. «Во-первых, трубопровод разрушила именно Россия… Во-вторых, это уже не первые разрушения и, я уверен, не последние, в исполнении россиян», – подчеркнул президент.

Президент Украины посоветовал властям Венгрии решать вопросы безопасности транзита нефти с Москвой. «Так что, пусть Орбан поговорит именно с Путиным, возможно, об энергетическом прекращении огня или чем-то подобном, но не может быть так, чтобы Россия что-то уничтожала, а Украина восстанавливала», – сказал Зеленский.

По словам главы Украины, любые ремонтные работы, в том числе нефтепровода «Дружба», связаны с угрозой жизни для украинцев.