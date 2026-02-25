Орбан приказал венгерским военным готовиться к атаке Украины
Правительство Венгрии решило усилить защиту критической энергетической инфраструктуры страны. Премьер-министр Виктор Орбан заявил об этом после заседания Совета обороны страны.
«Я ознакомился с докладами служб национальной безопасности, вижу, что Украина готовится к дальнейшим действиям с целью нарушения работы венгерской энергетической системы», — заявил премьер-министр.
В Киеве пока не комментировали обвинения главы правительства Венгрии.
Меры будут включать в себя размещение венгерских военных сил вблизи ключевых энергетических объектов и предоставление необходимых технических средств для отражения атак.
Полиция будет усиленно патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления. Кроме того, в округе Сабольч-Сатмар-Берег на границе с Украиной введен запрет на полеты беспилотников (БПЛА) в целях снижения рисков для безопасности.
По словам премьер-министра, внеочередное заседание Совета обороны было созвано в связи с прекращением поставок украинской нефти. Виктор Орбан ещё раз подтвердил, что с 27 января нефть по нефтепроводу «Дружба» через Украину в Венгрию не поступает.
Будапешт обвиняет Киев в блокировании транзита российской нефти по политическим причинам. В Украине заявляют, что перекачка остановлена после удара российских войск.
“Пускай поговорит с Путиным”
Во вторник Владимир Зеленский прокомментировал претензии Виктора Орбана. «Во-первых, трубопровод разрушила именно Россия… Во-вторых, это уже не первые разрушения и, я уверен, не последние, в исполнении россиян», – подчеркнул президент.
Президент Украины посоветовал властям Венгрии решать вопросы безопасности транзита нефти с Москвой. «Так что, пусть Орбан поговорит именно с Путиным, возможно, об энергетическом прекращении огня или чем-то подобном, но не может быть так, чтобы Россия что-то уничтожала, а Украина восстанавливала», – сказал Зеленский.
По словам главы Украины, любые ремонтные работы, в том числе нефтепровода «Дружба», связаны с угрозой жизни для украинцев.
«Как только приближается бригада, которая должна отремонтировать повреждения, они снова повторяют атаки, просто чтобы убить людей. Люди страдают от чего? Зачем тогда восстанавливать, ради чего? Чтобы терять людей? Я считаю, что это очень высокая цена», – заявил он.