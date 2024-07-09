Орбан направил секретное письмо главам ЕС. Что рассказал про Путина и Зеленского?

Опубликовано: 09.07.2024 17:21 , Обновлено: 09.07.2024

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил в Брюссель секретное письмо с информацией о его переговорах с президентами Украины и России. В нем он выразил обеспокоенность возможными драматическими событиями на украинском фронте. Документ был передан средствам массовой информации, источники которых подтвердили его подлинность.

В документе, адресованном лидерам ЕС, Орбан подчеркнул, что Путин убежден в победе России в войне с Украиной. Премьер-министр Венгрии добавил, что Киев и Москва готовы к переговорам, но только в том случае, если за столом переговоров сядут делегации обеих враждующих стран. В документе Виктор Орбан лишь упомянул позицию Владимира Зеленского по мирным переговорам, но подробно изложил точку зрения Владимира Путина.

Напомним, что 1 июля к Венгрии официально перешло право председательства в Евросоюзе. Сразу после этого Виктор Орбан совершил визиты в Киев и Москву, а затем ещё и в Китай. Главной темой его переговоров стала война в Украине.

Недовольство деятельностью главы правительства Венгрии выказали в ЕС и НАТО. “Позиция Европейского совета ясна: Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие переговоры об Украине не могут состояться без ее участия”, - написал Шарль Мишель, президент Европейского совета, комментируя переговоры Орбана с Путиным.

Американский институт изучения войны и вовсе заявил, что целью встречи Виктора Орбана с Владимиром Путиным стала попытка “подорвать европейскую поддержку Украины и убедить Запад участвовать в мирных переговорах вместо военной поддержки”.

Венгрию сместят?

Анонимные источники издания Politico в Брюсселе сообщили, что в ЕС серьезно задумались о сокращении шестимесячного срока председательства Венгрии. “Встреча с Путиным навсегда затмит председательство Венгрии, сказал Politico один дипломат ЕС . - Из-за такой встречи это президентство заканчивается, не успев начаться”.

“Орбан использует ротационное председательство в Совете ЕС для продвижения венгерского мировоззрения. Он часто находится в разногласиях с большинством стран ЕС, особенно по вопросу помощи Украине и санкций против России”, - сообщило издание Politico. По словам другого дипломата в разговоре с журналистами издания, премьер-министр Венгрии “ведёт себя как полезный идиот”, который “пытается подорвать единство ЕС”.

Тем временем, послы ЕС должны встретиться на этой неделе, чтобы обсудить будущее председательства Венгрии в контексте недавних поездок венгерского лидера.

По данным Politico, это может быть возможностью сместить Венгрию. И для этого есть юридическая возможность. “Мы сейчас обсуждаем, что делать в среду. Налицо явное политическое неодобрение”, - сообщил изданию один из информаторов из Брюсселя. Одна из возможностей – сократить срок президентства Венгрии. Для этого необходимо большинство в четыре пятых в Европейском Совете.

В случае такого развития событий председательство в Евросоюзе перейдет следующей по очереди Польше.