Оппозиция получила две трети мест в парламенте Венгрии. Орбан уходит

Опубликовано: 13.04.2026 07:35 , Обновлено: 13.04.2026

Ветеран венгерского националистического движения Виктор Орбан потерпел поражение на парламентских выборах в воскресенье, уступив власть новой правоцентристской партии «Тиса» спустя 16 лет пребывания у власти. По предварительным данным, оппозиция получила более двух третей голосов. Орбан уже признал своё поражение.

После подсчета почти всех бюллетеней, “Тисе” в Конгрессе достаётся не менее 138 мест, то есть более двух третьих мест в парламенте, необходимых лидеру оппозиционной партии Петеру Мадьяру для отмены конституционной реформы Орбана и смены политического курса в стране.

Рекордная явка избирателей в воскресенье наглядно доказала, что для многих венгров нынешние выборы стали по-настоящему переломным моментом. Вечером на набережной Дуная в центре Будапешта вышли десятки тысяч сторонников Мадьяра, чтобы приветствовать результаты голосования.

Мадьяр представил нынешнее голосование как выбор между «Востоком и Западом». Политик настаивал, что Орбан и его конфронтационная позиция по отношению к Брюсселю еще больше отдалят страну от европейского мейнстрима. Главным политическим посылом Орбана же было то, что “Тиса”, по его мнению, втянет Венгрию в нежелательную войну с Россией. Впрочем, своё поражение на выборах Орбан отрицать не стал.

“Результаты выборов для нас болезненны, но очевидны”, — заявил политик Орбан в предвыборном штабе партии “Фидес”, а его выступление транслировалось по местному телевидению.

Орбан публично поздравил победителя и заявил, что его партия продолжит свою работу в оппозиции и будет по-прежнему рассчитывать на поддержку более чем двух с половиной миллионов своих избирателей.

Тем временем Петер Мадьяр выступил с речью на митинге, посвященном подведению итогов, на площади Батьяни, где впервые оценил исторический результат.

“Дорогие соотечественники, венгры! Мы сделали это! Тиса и Венгрия победили на этих выборах. Не с небольшим отрывом, а с огромным, действительно с огромным отрывом”, — приветствовал результаты выборов политик, назвав произошедшее “чудом” и сравнив своё противостояние с Орбаном с битвой Давида и Голиафа.

“Любовь восторжествовала, потому что в конце концов любовь всегда побеждает. Спасибо всем за то, что последовали библейскому совету: “Не бойтесь!"", - переосмыслил он ветхозаветный завет из одного из самых известных псалмов Давида.

В своей речи Петер Мадьяр заявил, что Венгрия хочет снова стать европейской страной, страной, «не являющейся вассалом кого-либо, где важны результаты работы, где каждый может быть гражданином Венгрии, а венгры могут рассчитывать на свое правительство». Политик пообещал своим согражданам адекватное здравоохранение, достойную старость и образование, а также призвал венгров, живущих за границей, возвращаться домой.

В числе прочего Мадьяр также призвал президента страны, представителя того же политического лагеря, что и Орбан, сформировать новое правительство, а затем “с достоинством уйти из общественной жизни” страны. Кроме того, он также призвал уйти в отставку председателя Верховного суда, генерального прокурора, председателя Государственного контрольно-ревизионного управления и председателя Управления по делам СМИ.