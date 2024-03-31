Оппозиция победила партию Эрдогана на местных выборах в Турции - предварительный подсчет

Опубликовано: 01.04.2024 00:09 , Обновлено: 15.11.2024

Согласно предварительным результатам, главная оппозиционная партия Турции (Народно-республиканская партия - НРП) сохранила контроль над ключевыми городами Турции и добилась огромных успехов в других местах на воскресных местных выборах. Что стало первым подобным результатом за последние 35 лет.

По предварительным данным, НРП лидирует на выборах по всей Турции, набрав более 37,1% голосов, за ней следовала партия Справедливости и развития (ПСР) с результатом 36,2%.

Главная оппозиционная партия одержала победу в 15 столичных муниципалитетах, 21 муниципалитете и 337 районных муниципалитетах по всей Турции. В свою очередь, правящая Партия Справедливости и развития одержала победу в 11 столичных муниципалитетах, 12 муниципалитетах и 358 районных муниципалитетах.

По данным государственной телекомпании TRT, после подсчета почти 60% бюллетеней действующий мэр Экрема Имамоглу, представляющий НРП, лидирует в Стамбуле, крупнейшем городе и экономическом центре Турции. Результаты показали, что и Мансур Явас, мэр столицы Анкары, сохранил свое кресло с большим отрывом от соперников.

“Избиратели решили установить новый политический порядок в Турции, - заявил лидер НРП Озгур Озел толпе ликующих сторонников. - Сегодня избиратели решили изменить сложившуюся за 22 года картину в Турции и открыть дверь к новому политическому климату в нашей стране”.

Республиканская народная партия (РНП) лидирует также в таких городах, как Измир, Бурса, Анталья и Адана.