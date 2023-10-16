Оппозиция набрала большинство на выборах в Польше

Опубликовано: 16.10.2023 22:48 , Обновлено: 16.10.2023

Правящие в Польше популисты из партии PiS приблизились к поражению на выборах, что стало бы одним из самых значимых политических переворотов в Европе за последние годы. А оппозиция готова к формированию правительства.

После подсчета 97% голосов результаты показывают, что у трёх оппозиционных партий, крупнейшую их которых “Гражданскую коалицию” (KO) возглавляет Дональд Туск, есть большинство для создания коалиции и формирования правительства.

Правительство Туска, вероятно, изменит внутриполитическую повестку дня Польши и возобновит отношения с Брюсселем, которые испортились из-за нападок PiS на независимую судебную систему и другие вопросы верховенства закона в Польше.

И хотя правящая партия “Право и справедливость” (PiS) находится на пути к получению наибольшего числа голосов избирателей (35,90%), “Гражданская коалиция” Туска (30,23%) вместе “Третьим путем” (14,44%), “Левицей” (8,50%) уже набрали необходимые голоса для парламентского большинства.

Однако может пройти до двух месяцев, прежде чем Туск сможет сформировать правительство, поскольку президент, поддерживающий PiS, Анджей Дуда, может дать PiS время попытаться сформировать коалицию, как крупнейшей партии.

Ожидается, что результаты будут окончательно подведены к полудню вторника. Подсчет голосов был медленнее, чем ожидалось, благодаря рекордной явке - более 70%. Она стала самой высокой со времен падения коммунизма в стране. В воскресенье на избирательных участках были длинные очереди, и некоторые избиратели во Вроцлаве простояли в очереди почти до 3 часов ночи, ожидая возможности проголосовать, через шесть часов после официального закрытия избирательных участков.

Тем временем, в ОБСЕ заявили, что правящая партия вела себя нечестно во время из избирательной кампани. Предварительный отчет наблюдателей Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ), опубликованный в понедельник, гласит, что PiS “пользовалась явным преимуществом благодаря своему неправомерному влиянию на использование государственных ресурсов и общественных СМИ”.

За восемь лет своего пребывания у власти PiS обвинялась в политизации многих государственных органов, включая палату Верховного суда, которая ратифицирует результаты выборов. Многие представители оппозиции опасаются возможных попыток сорвать голосование в ближайшие дни со стороны Ярослава Качиньского, 74-летнего председателя PiS, который доминировал в польской политике в течение последнего десятилетия.