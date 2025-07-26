Оппозиционные партии устроили в Кишиневе митинг. Полиция обвинила организаторов в плате участникам

Опубликовано: 26.07.2025 17:18 , Обновлено: 26.07.2025

В Молдове сразу четыре оппозиционные партии объединились для проведения митинга протеста против политики правящей партии и президента Майи Санду. На протест пришли представители Партии социалистов (ПСРМ), Партии коммунистов (ПКРМ), партии «Сердце Молдовы» и партии «Будущее Молдовы».

Вначале протестующие собрались у здания Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, а затем прошли по проспекту Штефана чел Маре, скандируя «Молдова может без PAS», «Парламент может без PAS» и «Долой Майю Санду».

Перед участниками митинга выступил бывший президент и лидер ПСРМ Игорь Додон, обвинив правящую партию «Действие и солидарность» (PAS) установлении диктатуры в Молдове.

«Четыре года назад Санду и Гросу обещали нам лучшие времена. Но все это время они только издевались над людьми, отдав управление Брюсселю, Вашингтону, Лондону. Мы больше не намерены терпеть это. Молдова нуждается в новой власти», — заявил он.

Тем временем 22 июля Партия социалистов, Партии коммунистов, партия «Сердце Молдовы» и партии «Будущее Молдовы» объявили о желании создать единый избирательный блок перед предстоящими парламентскими выборами, сообщило местное издание NewsMaker.md.

В свою очередь, полиция Молдовы 26 июля объявила, что заметила случаи получения денег протестующими за участие в митинге. Те утверждают, что некоторым участникам акции проката выплачивали по 300 леев (в пересчете на белорусские деньги - порядка 50 рублей).

В качестве доказательства полиция показал съёмки скрытой камерой.

Силовики пригрозили за такие действия наказание по закону. «Полиция проводит расследование, чтобы установить всех нарушителей закона», — говорится в сообщении полиции.

“Мы напоминаем, что полиция поддерживает право на мирные собрания, гарантированное законом, однако любое отклонение от правовых норм, включая “материальное вознаграждение” участников, будет документироваться и наказываться в соответствии с законом”, - отметили молдавские силовики.

Лидер ПСРМ Игорь Додон назвал обвинения «провокацией» и потребовал от властей полной информации о задержанных.