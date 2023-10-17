Операция "Стрекоза". ССО Украины заявили об уничтожении сразу 9 российских вертолетов. С помощью ATACMS?

Опубликовано: 17.10.2023 14:06 , Обновлено: 17.10.2023

Силы специальных операций (ССО) Украины 17 октября заявили, что ночью нанесли удар по аэродромам россиян в занятых ими украинских городах Бердянск и Луганск. Операцию они назвали DRAGONFLY, что в переводе значит "Стрекоза".

“Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также нахождении на них значительного количества авиационной и специальной техники, и боеприпасов”, - утверждают в ССО Украины.

Там заявили, что проверили ее и подтвердили. После чего передали координаты военных объектов россиян подразделениям ВСУ.

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По последним данным ССО, в Бердянске и Луганске были уничтожены:

девять вертолетов различных модификаций;

специальная техника, которая находилась на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

склад боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов.

Украинские силовики утверждают, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. А детонация в Луганске продолжалась до 11 утра. “Потери в живой силе противника составляют десятки погибшими и ранеными. Тела до сих пор достают из-под завалов”, - заявили в ССО Украины.

Чем были нанесены удары, украинские силовики не уточнили.

Тем временем, хотя Минобороны РФ не комментировало завладения украинцев, в российских тг-каналах признали потери и заявили, что удары были нанесены американскими ракетами ATACMS, которые официально ещё не поступали на вооружение ВСУ.

Телеграм-канала Colonelcassad утверждает, что ракеты были поставлены в Украину еще в августе. О них же пишет пишет телеграм-канал «Рыбарь» и Дмитрий Рогозин.

“Подлетное время у ATACMS меньше, чем у крылатых ракет, и обеспечить выход из-под удара становится сложнее. Это внесет определенные коррективы в действиях на разных уровнях — подобное уже происходило ранее после появления у противника HIMARS и Storm Shadow”, - написал “Рыбарь”.

На российском тг-канале признались, что сейчас российские ПВО не умеют эффективно сбивать такие боеприпасы. Но будут учиться. “Вопрос в том, насколько оперативно удастся адаптироваться к их использованию украинскими формированиями”, - говорится в сообщении российского тг-канала.

Также в России предположили, что украинцы использовали кассетные боеприпасы, чтобы наверняка поразить сразу несколько целей.