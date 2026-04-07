Опасаются ли венгры фальсификации предстоящих выборов

Опубликовано: 07.04.2026 12:33 , Обновлено: 07.04.2026

В Венгрии на 12 апреля назначено голосование на выборах в парламент. В этой стране победившая политсила формирует правительство. На кону пост премьера и судьба правящей пока партии Fidesz и ее лидера премьера Виктора Орбана, который бессменно правит Венгрией уже 15 лет.

Правящая партия Фидес (Fidesz — Венгерский гражданский союз) впервые за это время столкнулась с серьезной конкуренцией со стороны оппозиционной партии «Тиса» (TISZA) во главе с Петером Мадьяром. Согласно некоторым опросам, оппозиция значительно опережает правящую партию.

Согласно новому опросу, проведенному Институтом Publicus по заказу венгерской ежедневной газеты Népszava, жители Венгрии все же опасаются, что парламентские выборы 12 апреля будут омрачены фальсификациями и подтасовками результатов. Причем сторонники обоих основных политических блоков боятся нарушений, которые могут повлиять на конечные результаты.

Согласно опросу Института Publicus (проведенному 27-30 марта среди 1002 респондентов), 49% венгров ожидают победы оппозиционного блока «Тиса». 35% респондентов указали, что у власти останется партия «Фидес».

Опрос, проведенный по заказу ежедневной газеты «Непсава» (Népszava), показывает, что большинство венгров опасаются фальсификации выборов. Эти опасения выразили 58% респондентов. Лишь 30% опрошенных заявили, что не боятся манипуляций.

36% избирателей, поддерживающих правящую партию «Фидес», считают, что на результаты выборов могут повлиять фальсификации. Сторонников Виктора Орбана больше всего беспокоит влияние стран Западной Европы.

В свою очередь, 76% сторонников «Тисы» считают, что фальсификации выборов произойдут, но источником этих нарушений являются нынешнее правительство Орбана и российская разведка.

55% опрошенных венгров также указали на наличие реальных опасений по поводу переноса выборов (например, под предлогом действий иностранной разведки). 36% считают, что такого риска нет.

Сторонники оппозиции обвиняют правительство Орбана в коррупции и чрезмерной зависимости от России. Также избиратели, желающие сменить власть, обвиняют «Фидес» в ухудшении отношений с Евросоюзом и ухудшении экономической ситуации в Венгрии.

В свою очередь, сторонники властей обвиняют Евросоюз во втягивании в войну России и Украины, а также в чрезмерных требованиях к стране.

Петер Мадьяр, лидер Партии уважения и свободы «Тисы», дал часовое интервью на YouTube-канале Gulyáságyú Média, где тоже затронул тему попыток фальсификации венгерских выборов. Он утверждает, что правящая партия «Фидес» совершает мошенничество, чтобы обеспечить себе победу.

Политик заявил, что у него есть многочисленные записи, предположительно демонстрирующие различные методы, используемые партией Виктора Орбана для манипулирования результатами предстоящих выборов. Их так много, что «он не знает, на каком носителе их можно хранить».

Результаты выборов для конкурирующих партий будут объявлены на третьей неделе апреля. Предварительные результаты экзит-поллов будут опубликованы вечером после голосования – 12 апреля.