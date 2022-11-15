ООН обвинила в пытках пленных российских и украинских военных

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Опубликовано: 15.11.2022 14:30 , Обновлено: 15.11.2022

В УВКПЧ ООН 15 ноября заявили, что как украинские, так и российские Вооруженные силы жестоко обращались с военнопленными во время войны в Украине.

[info_b] УВКПЧ ООН - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека — агентство Организации Объединённых Наций, которое следит за соблюдением и защитой прав человека, гарантируемых Всеобщей декларацией прав человека. [/info_b]

Матильда Богнер, глава мониторинговой миссии УВКПЧ ООН, заявила на брифинге для прессы в Женеве, что “подавляющее большинство” плененных Россией украинцев, которых они опросили, сообщили о пытках и жестоком обращении.

В качестве примера она привела случаи натравливания собак, поражения электрическим током, а также случи сексуального насилия. Она сказала, что такое обращение было направлено на то, чтобы запугать и унизить пленных. Один мужчина в исправительной колонии близ Оленевки рассказал команде, что члены связанных с Россией вооруженных группировок “прикрепили провода к его гениталиям и носу и били током”. “Они просто веселились и не интересовались моими ответами на их вопросы”, - рассказал пленный украинец.

С украинской стороны Богнер сообщил о “заслуживающих доверия утверждениях” о массовых казнях пленных россиян.

Другие пленные россияне сообщали о плохих и унизительных условиях транспортировки и о том, что их запихивали в грузовики или фургоны голыми, со связанными за спиной руками. Группа ООН заявила, что она также задокументировала случаи так называемых “приветственных избиений” пленных в украинских колониях.