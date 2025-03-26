Около 380 судей и прокуроров обвинили президента Сербии Вучича в "порабощении". Почему протесты продолжаются?

Опубликовано: 26.03.2025 09:52 , Обновлено: 26.03.2025

Открытое письмо в ответ на угрозу президента Сербии Вучича увольнять тех полицейских и прокуроров , кто "не защищают порядок и закон" в делах участников массовых протестов подписали 381 судья и прокурор. В нем они обвинили главу страны в попытке подчинить себе независимую ветвь власти.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что он попросит государственные органы действовать всегда и везде таким образом, чтобы защищать закон и порядок, и что те, кто откажется это сделать, будут «заменеын».

«Те полицейские , которые не хотят защищать порядок и закон, будут заменены, прокуроры, которые не хотят его защищать, будут заменены», — сказал Вучич в беседе с гражданами в Национальном театре в Лесковаце, обсуждая непрекращающиеся протесты в стране.

[inf]В Сербии с 2024 года продолжаются массовые протесты против коррупции. Среди наиболее заметных и массовых стали экологический протест против добычи лития в долине реки Ядар и протесты, вызванные гибелью людей на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Также участники акций требовали пересмотра результатов выборов а парламент в декабре 2023 года, которые объявили фальсифицированными.

Всеобщая забастовка, объявленная в январе, стала продолжением протестных акций, инициированных студенческими инициативами в 2024 году. Первая акция всеобщей забастовки в Сербии состоялась 24 января 2025 года. Несмотря на то, что к акции призвали и приняли участие, в первую очередь, студенты, её активно поддержал общественные, коммерческие и даже государственные организаций. В противовес протестной акции, были устроены акции в поддержку текущего политического курса и правящей партии Сербии.

Тем не менее, 28 января 2025 года премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Он объяснил своре решение тем, что «политики должны принимать взятую на себя ответственность и снижать напряжённость в обществе».

21 марта Александр Вучич поблагодарил спецслужбы России за помощь в борьбе против «цветных революций. А 25 марта встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен, которой пообещал, что Сербия выполнит условия для вступления в ЕС, в том числе, связанные со свободой СМИ и демократическими институтами. [/inf]

Авторы письма утверждают, что “заявив, что «те прокуроры, которые не защищают порядок и закон, будут заменены», президент Республики вписал новую страницу в двенадцатилетнюю историю порабощения и унижения судебной системы”.

“После бесчисленных клеветнических нападок и преследований немногих судей и прокуроров, отказавшихся молча наблюдать за развалом судебной системы, Президент Республики на этот раз пошел еще дальше, заявив, что в соответствии с его собственной оценкой он теперь будет открыто влиять на кадровый состав органов прокуратуры”, - пожаловались подписанты письма, работающие в судах и прокуратурах Сербии.

Они призвали тех, кто ещё не подписал открытое письмо “возвысить свой голос и выступить против этих и подобных действий”.

В свою очередь, Ассоциация судей Сербии оценила заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что прокуроры и сотрудники полиции будут заменены, как “посягательство на юрисдикцию судебных органов, противоречащее провозглашенной конституцией независимости судебной власти и независимости прокуратуры”.