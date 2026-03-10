Очередной, 11-й, день войны в Иране. Что произошло

Опубликовано: 10.03.2026 07:45 , Обновлено: 10.03.2026

Дональд Трамп в очередном комментарии назвал войну с Ираном «кратковременной операцией» и заявил, что она закончится «очень скоро». Он утверждает, что война «практически завершена» и идет с опережением графика. В Иране же говорят, что готовы ещё долго воевать в таком темпе и не сдадутся.

Но президент США также дал понять, что он еще не объявляет миссию США завершенной. «Мы уже победили во многих отношениях, но мы победили недостаточно». Операция закончится только тогда, когда у Тегерана больше не будет возможности долгое время использовать оружие против США, Израиля или любых союзников США в регионе, добавил он позже.

Вот основные события, что произошло в Иране к 11-му дню войны:

Революционная гвардия Ирана (КСИР) заявила, что Тегеран не допустит экспорта «ни одного литра нефти» из региона, если американо-израильские атаки продолжатся.

Дональд Трамп пригрозил нанести Исламской республике гораздо более сильный удар, если она помешает поставкам нефти через жизненно важный Ормузский пролив.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил в государственных СМИ Ирана, что именно он «определит конец войны». Так там ответили на слова президента США о том, что конфликт закончится «скоро».

Цены на нефть подскочили на 20% до четырехлетнего максимума, прежде чем снова упасть ниже 90 долларов за баррель после заявления Трампа о скором окончании войны.

Ранее Иран высмеял США из-за стремительного роста цен на нефть, назвав их кампанию «Операцией «Эпическая ошибка»».

Трамп дважды отказался ответить, находится ли новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи под прицелом, заявив лишь, что он «разочарован» и считает, что тот «приведет к еще большей проблеме для страны». Ранее Трамп пренебрежительно отзывался о сыне покойного аятоллы, заявляя, что его избрание было «большой ошибкой» и что он «не доволен» этим, а также повторив, что Трамп по-прежнему хочет участвовать в выборе лидера.

Израиль, тем временем, открыто пообещал нанести удар по новому верховному лидеру.

Между тем, сегодня Израиль начал вторую волну ударов по Тегерану. Армия обороны Израиля заявила, что начала масштабную волну ударов по «террористическим целям» в иранской столице, но при этом наносит удары по критически важной энергетической и топливной инфраструктуре.

Израиль также активизировал наступление на «Хезболлу», проведя рейды на юге Ливана и авиаудары по Бейруту. По данным ливанского государственного информационного агентства со ссылкой на министерство здравоохранения, с 2 марта в результате израильских атак на Ливан погибли 486 человек, в том числе не менее 83 детей. По меньшей мере 600 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в Ливане, что вызвало опасения по поводу наступления гуманитарной катастрофы.

Новые ракетные и беспилотные атаки Ирана были направлены против Израиля, американских баз на Ближнем Востоке и энергетической инфраструктуры в Персидском заливе.

Британские истребители Typhoon перехватили беспилотники, направлявшиеся в сторону Иордании и Бахрейна, сообщило Министерство обороны Великобритании.

Турция заявила, что системы противоракетной обороны НАТО сбили баллистическую ракету в её воздушном пространстве, это уже вторая перехваченная ракета из Ирана за неделю.

Пяти иранским футболисткам были предоставлены гуманитарные визы Австралией после обращения Трампа к премьер-министру Энтони Албанезе.