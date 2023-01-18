"Обложите нас налогами!" - 200 сверхбогачей обратились к мировым правительствам

Опубликовано: 18.01.2023 10:05 , Обновлено: 18.01.2023

Более 200 представителей сверхбогатой элиты призвали правительства по всему миру: "Обложите налогами нас, сверхбогачей, прямо сейчас". Таким образом они решили помочь миллиардам людей на планете, которые находятся куда в более бедственном положении.

Группа из 205 миллионеров и миллиардерш, включая наследницу Диснея Эбигейл Дисней и актера Марка Руффало (Халк), в среду призвала мировых лидеров и руководителей бизнеса, собравшихся в Давосе на Всемирный экономический форум (ВЭФ), срочно ввести налоги на богатство, чтобы помочь справиться с “крайним неравенством”.

“Нынешнее бездействие вызывает серьезную озабоченность. Встреча “глобальной элиты” в Давосе для обсуждения “сотрудничества в раздробленном мире” бессмысленна, если вы не бросаете вызов первопричине раскола”, - говорится в открытом письме, опубликованном в среду.

“Защита демократии и налаживание сотрудничества требуют действий по построению более справедливой экономики прямо сейчас – это не та проблема, которую можно оставить решать нашим детям. Сейчас самое время заняться экстремальным богатством; сейчас самое время обложить налогом сверхбогатых”, - призвали эти самые саерхбогачи.

В письме, озаглавленном “Цена чрезмерного богатства”, миллионеры из 13 стран заявили: “История последних пяти десятилетий - это история богатства, которое течет только вверх. За последние несколько лет эта тенденция значительно ускорилась …Решение очевидно для всех. Вы, наши представители по всему миру, должны обложить налогом нас, сверхбогатых, и вы должны начать прямо сейчас”.

Среди поддержавших призыв белорусов или россиян на момент написания новости не было.

[info_b]Список подписавших открытое письмо можно посмотреть тут.[/info_b]