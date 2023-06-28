Обломки "Титана" подняли с почти 4-километровой глубины рядом с "Титаником"

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Опубликовано: 28.06.2023 21:05 , Обновлено: 28.06.2023

Обломки подводного аппарата "Титан", опускавшегося к "Титанику" подняли со дна моря. На появившихся фото и видео видно, как их выгружают с судна Horizon Arctic на пирсе канадской береговой охраны в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд, в среду, 28 июня 2023 года.

Обломки “Титана” были обнаружены на глубине 3810 метров под поверхностью океана. Береговая охрана США проводит расследование, чтобы определить причину взрыва 18 июня. 22 июня власти объявили, что подводная лодка взорвалась, и все пять человек на борту погибли.

На фото видны большие куски обломков туристического подводного аппарата “Титан”, который взорвался, предположительно, не выдержав давления, убив всех пятерых человек на борту, когда судно направлялось к месту кораблекрушения “Титаника” в глубинах Северной Атлантики.

Глубоководный подводный аппарат компании OceanGate Expeditions потерпел катастрофическое крушение в океанских глубинах в 500 метрах от обломков “Титаника”, сообщила Береговая охрана Соединенных Штатов.

Почти 7-метровая подводная лодка пропала без вести 18 июня после того, как потеряла связь со своим кораблем-носителем менее чем через два часа после погружения на дно океана у берегов Ньюфаундленда.

Возвращение обломков в гавань на Ньюфаундленде имеет решающее значение для определения причины взрыва подводной лодки, в результате которого погибли все пять человек на борту.