Обломки российского танкера с тысячами тонн газа и нефти угрожают Мальте катастрофой

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Опубликовано: 15.03.2026 18:17 , Обновлено: 15.03.2026

Поврежденный российский танкер «Арктик Метагаз» (Arctic Metagaz), оставшийся без экипажа и дрейфующий в открытом море с 3 марта, опасно приблизился к побережью Мальты. Сейчас он уже всего в 50 км от острова, сообщила Malta Today.

На борту поврежденных остатков судна до сих пор находится приблизительно 900 тонн дизельного топлива и 60 000 тонн сжиженного природного газа (СПГ). За обломками следят самолеты военно-морских сил Европейского союза, действующих в Средиземном море в рамках миссии IRINI. Они совершили несколько облетов для оценки их местоположения и состояния.

В свою очередь, власти Мальты объявили чрезвычайное положение и установили 8-километровую закрытую зону безопасности с запретом на судоходство. В пятницу правительство Италии созвало экстренное совещание для обсуждения вопроса, на котором присутствовали премьер-министр Джорджия Мелони и другие высокопоставленные чиновники.

Экологическая организация “Всемирный фонд природы” заявила в пятницу, что «внимательно следит за ситуацией». Она предупредила, что любая утечка из груза судна «будет иметь серьезные последствия». Российские обломки, начиненные газом и нефтью, могут не только вызвать пожар, но и создать облака чрезвычайно холодного газа и привести к долговременному загрязнению прибрежных вод между Мальтой и итальянским островом Линоза, входящим в архипелаг Пелаги.

Напомним, что недавние фотографии подтвердили, что 277-метровый газовоз получил серьёзные повреждения. Помимо отсутствия значительной части левого борта, в правом борту образовалась большая пробоина. Кормовая часть судна, включая жилой блок и мостик, полностью выгорела.

Судно «Арктик Метагаз», находящееся под санкциями, следовало из Мурманска (Россия) в Порт-Саид (Египет), но 3 марта, когда оно находилось примерно в 200 км к северу от Сирта (Ливия), подало сигнал бедствия и начало набирать воду.

Россия, не приведя никаких доказательств, заявила, что ее танкер был атакован украинскими военно-морскими беспилотниками, запущенными с ливийского побережья. Украина отрицает эти обвинения.

Тем не менее, российские владельцы и экипаж бросили судно дрейфовать в море в сторону европейского побережья, не предприняв никаких мер, чтобы предотвратить возможную экологическую катастрофу.