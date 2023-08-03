Обама пообещал помочь Байдену победить Трампа

Опубликовано: 03.08.2023 07:35 , Обновлено: 03.08.2023

Барак Обама предупредил Джо Байдена о том, насколько серьезным вызовом станет Дональд Трамп в предвыборной борьбе в 2024 году, если Трамп выиграет номинацию от республиканцев в следующем году.

На частном обеде в Белом доме с Байденом в июне Обама всё-таки “пообещал сделать все, что в его силах, чтобы помочь президенту переизбраться”, сообщило издание The Washington Post. Ссылаясь на два источника, знакомых с ходом встречи, издание сообщило, что Байден приветствовал предложение помощи от человека, под началом которого он был вице-президентом с 2009 по 2017 год.

Байден, по словам газеты, “стремится получить обещания о помощи от ведущих демократов, среди которых Обама, несомненно, является самой большой звездой, перед тем, что, вероятно, станет упорной предвыборной гонкой”.

Опросы общественного мнения теперь показывают, что Трамп и Байден идут нога в ногу.

В свою очередь, Трамп столкнулся с беспрецедентной юридической угрозой, включая 78 уголовных обвинений, связанных с выплатами денег за молчание, сохранением секретной информации и его попыткой отменить победу Байдена на выборах в 2020 году.

Ожидается, что ему также предъявят обвинения в подрывной деятельности на выборах в штате Джорджия, но его влияние на республиканских праймериз только усиливается с каждым судебным иском. В опросах республиканцев Трамп лидирует более чем на 30% над своим ближайшим соперником, крайне правым губернатором Флориды Роном Десантисом.

В 2020 году Байден победил Трампа с отрывом более чем 7 млн бюллетеней и окончательно в коллегии выборщиков, результат, который Трамп отказался принять, спровоцировав хаос, кульминацией которого стала атака на Капитолий США.