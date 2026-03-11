Новый верховный лидер Ирана жив – Тегеран

Опубликовано: 11.03.2026 13:48 , Обновлено: 11.03.2026

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, избранный на тайном собрании после гибели его отца аятоллы Хаменеи, находится «в безопасности и в здравии». Об этом заявил сын президента Ирана Юсеф Пезешкиан.

[inf]Верховного аятоллу избирает Совет экспертов, который состоит из 88 исламских богословов (муджтахидов), избираемых прямым всенародным голосованием каждые 8 лет. [/inf]

В своем сообщении в Telegram-канале Пезешкиан написал: «Я слышал новости о том, что господин Моджтаба Хаменеи получил ранение. Я спросил нескольких друзей, у которых есть связи. Они сказали мне, что, слава Богу, он в безопасности и в здравии».

Ранее государственное телевидение назвало 56-летнего Хаменеи «раненым ветераном войны Рамадана», но не уточнило характер его ранения.

Эти комментарии прозвучали на фоне спекуляций о здоровье и местонахождении Хаменеи, который не появлялся на публике с тех пор, как три дня назад сменил своего покойного отца, аятоллу Али Хаменеи. Он так и не сделал официального обращения к нации, как того все ожидали. Похожая история с отменой телеобращения его отца закончилась известиями о гибели аятоллы Хаменеи. Хотя власти Ирана почти целые сутки утверждали, что он жив.

По данным New York Times, младший Хаменеи также получил ранение в первый день атак США и Израиля на Иран. Об этом сообщили три иранских и два израильских чиновника, говоривших на условиях анонимности.