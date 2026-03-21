Новый верховный лидер Ирана жив, но страной не управляет - ЦРУ

Опубликовано: 21.03.2026 19:44 , Обновлено: 21.03.2026

Согласно источникам Axios, ЦРУ полагает, что недавно избранный вердонвый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Но при этом, он скорее всего, не управляет страной и опасается за свою жизнь, скрываясь даже от чиновников.

ЦРУ пытается выследить нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи самого момента его избрания. Однако он не появляется на публике с первого дня войны и никак не подтверждает свою дееспособность. Разведданные говорят о том, что он жив, но признаков его участия в управлении Ираном нет.

И США, и Израиль располагают разведывательными данными, свидетельствующими о том, что Моджтаба Хаменеи жив. Они получили доказательства попыток иранских чиновников организовать с ним личные встречи, хотя и безуспешно из соображений безопасности.

В пятницу, во время празднования Навруза, ЦРУ и Моссад следили за тем, последует ли новый верховный лидер Ирана традиции своего отца и выступит ли с обращением, сообщает издание Axios.

«Мы ожидали увидеть Моджтабу в какой-либо виде. Он не воспользовался предоставленной возможностью и традицией, — заявил американский чиновник. — Это серьезный тревожный сигнал».

Однако видеообращение по случаю Навруза опубликовал президент Ирана Масуд Пезешкиан. В Telegram-канале Моджтабы Хаменеи появилось только письменное послание с призывом к единству, а также несколько фотографий нового верховного лидера.

Вопрос о «тайне» отсутствия иранского лидера несколько раз поднимался на специальных брифингах представителей разведслужб для президента США Дональда Трампа. Его команда по национальной безопасности все еще пытается выяснить, кто на самом деле контролирует ситуацию в Тегеране.

«Мы не думаем, что иранцы пошли бы на все эти хлопоты, чтобы выбрать мертвеца в качестве верховного лидера, но в то же время у нас нет доказательств того, что он возглавляет страну», — заявил американский чиновник.