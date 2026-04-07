Новый верховный лидер Ирана в коме — The Times

🎥 Видео

Опубликовано: 07.04.2026 10:59 , Обновлено: 07.04.2026

Пришедший на смену убитому Али Хаменеи его сын, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, «проходит лечение в Куме в тяжёлом состоянии и не может участвовать в принятии каких-либо решений режима», — передает газета The Times данные американской и израильской разведок. Их не убедило видео, опубликованное иранскими госагентствами.

По данным радвеки, Хаменеи-младший был тяжело ранен тем же авиаударом, который убил его отца, мать, жену и сына в первый день войны — 28 февраля.

Хаменеи-старшего при этом до сих пор не похоронили, а только готовят к захоронению в Куме — центре шиитской клерикальной власти, который называют религиозной столицей Ирана.

Разведывательные службы США и Израиля выявили подготовку «закладки фундамента для строительства большого мавзолея в Куме» на «более чем одну могилу».

Младший Хаменеи не появлялся на публике и не давал о себе знать с начала войны. В начале марта он был выбран преемником отца, но на телевидении только зачитывали его обращения.

А в понедельник на иранском ТВ показали видео, как пишет The Times, созданное с помощью ИИ (искусственного интеллекта), на котором Хаменеи-младший якобы заходит в военную комнату и анализирует карту израильской ядерной электростанции в Димоне.

Отсутствие записи его голоса усиливает неподтверждённые сообщения о том, что он остаётся в критическом состоянии, пишет газета.