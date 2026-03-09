Новый Верховный лидер Ирана ранен? Подробности

Опубликовано: 09.03.2026 11:08 , Обновлено: 09.03.2026

В репортажах иранского государственного телевидения о восшествии Моджтабы Хаменеи на пост Верховного лидера говорится о его ранении в ходе войны.

Ведущие, зачитывая официальное сообщение, назвали его «джанбазом», что означает: раненый врагом в «войне Рамадана».

[inf]«Джанбаз» (перс. جانباز — джâнбâз) — это иранский (персидский) термин, который буквально переводится как «жертвующий жизнью» или «рискующий душой». Однако этот термин имеет и более специфическое значение:

Ветеран войны / Инвалид войны: В современном иранском официальном дискурсе «джанбаз» — это статус человека, получившего тяжелые ранения или инвалидность во время боевых действий (особенно во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов). Почетное звание: также это не совсем медицинский термин, а почетный титул для тех, кто пожертвовал своим здоровьем ради страны и ислама.[/inf]

Подробностей больше не приводилось. Однако отец Хаменеи и его жена погибли в результате израильского авиаудара по Тегерану 28 февраля, в самом начале войны.

Моджтаба Хаменеи стал лишь третьим, занявшим верховный пост после исламской революции 1979 года. В начале войны даже появились предположения, что он сам погиб вместе с отцом.

Впрочем, пока неясно, связано ли заявление иранского гостелевидения с ранами, полученными в этой войне, или, как заявил один аналитик в эфире Sky News, речь могла идти о травмах, которые могли быть получены Хаменеи-младшим во время боев в ирано-иракской войне 1980-х годов, в которой он участвовал.

На публике новый Верховный лидер Ирана не появляется. По всей видимости, из-за угроз со стороны США и Израиля. В Иерусалиме и Вашингтоне заявили, что любой новый Верховный лидер Ирана станет законной целью для ракет и БПЛА (беспилотных летательных аппаратов).