Новый верховный лидер Ирана мертв? Трамп и Тегеран заочно поспорили

Опубликовано: 30.03.2026 13:02 , Обновлено: 31.03.2026

В недавнем послании, приписываемом Моджтабе Хаменеи, верховный лидер Ирана выразил благодарность иракскому народу и его религиозным лидерам за их позицию во время войны США и Израиля против Тегерана.

Согласно сообщению иранского агентства «Тасним», послание, приписываемое Хаменеи, было передано иракской стороне иранским послом в Багдаде.

С момента вступления Моджтабы Хаменеи в должность в начале марта было опубликовано несколько письменных посланий, приписываемых ему. Однако он до сих пор не появился на публике.

Предыдущий верховный лидер Ирана Али Хаменеи, отец Моджтабы, был убит 28 февраля, в первый день американо-израильских атак на Иран, но до сих пор официально не похоронен.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп признался, что не знает, жив ли Моджтаба Хаменеи. По его словам он или «мертв, или находится в очень плохом состоянии, потому что о нем никто не слышал».

Посол Ирана в ООН в Женеве заявляет, что отсутствие Хаменеи в общественной жизни объясняется «соображениями безопасности». Израиль угрожал нападением на Хаменеи как до, так и после того, как он занял высший государственный пост в Иране.

А тут ещё Госдепартамент США предложил награду в 1 миллион долларов за каждого из 10 высокопоставленных иранских чиновников, включая нового верховного лидера.