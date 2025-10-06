Новый премьер Франции ушел в отставку, не проработав и месяца

Опубликовано: 06.10.2025 15:50 , Обновлено: 06.10.2025

Себастьен Лекорню 6 октября подал в отставку спустя несколько часов после объявления состава правительства. Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку.

Лекорню проработаль в качестве премьера меньше месяца, а был назначен главой правительства Франции 9 сентября. «Условия для сохранения поста премьер-министра не были выполнены», — заявил политик в своём первом заявлении после отставки.

[inf]Лекорню до этого занимал пост министра обороны с 2022 года. Он считается близким союзником президента Макрона, который, по данным газеты Le Figaro, ценит его за компетентность и политическую проницательность.[/inf]

Себастьен Лекорню обвинил оппозиционные партии в том, что они «продолжают вести себя так, как будто у них большинство» во французском парламенте. Он также заявил, что политические потрясения во Франции вызваны «партийными амбициями» в преддверии президентских выборов 2027 года. Лекорню считает, что эти амбиции привели к внутренним разногласиям в его коалиции меньшинства, партий которые сылрсировали правящую силу.

В последние недели Лекорню вёл переговоры с политическими партиями об условиях поддержки правительства меньшинства. В частности, был достигнут компромисс по бюджету на 2026 год, который должен был включать меры жёсткой экономии, направленные на сдерживание высокого бюджетного дефицита и государственного долга. С самого начала некоторые оппозиционные партии заявили, что не будут поддерживать правительство Лекорню, и пригрозили вотумом недоверия

На самом деле причина кризиса во Франции куда более глубокие. Эммануэль Макрон распустил парламент в июле 2024 года, после чего на выборах набрал большинство “Новый народный фронт», куда вошли ультралевая «Непокоренная Франция» и социалисты. Ультраправое «Национальное объединение» заняло третье место. Второе место досталось президентской партии. Тем не менее коалиция с левыми партии Макрона оказалась шаткой. Ее постоянно разрывают противоречия.