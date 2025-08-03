Новый Папа как рок-звезда? Понтифик спустился с неба на вертолете к миллиону собравшихся молодых католиков

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Опубликовано: 03.08.2025 14:46 , Обновлено: 03.08.2025

Папа Римский обратился в субботу к примерно миллиону паломников (по данным Ватикана), собравшихся на мессу под открытым небом в окрестностях Рима.

Молодежь приветствовала папу Льва XIV как рок-звезду, в то время как глава Католической церкви совершил эффектное прибытие на вертолете. Некоторые паломники даже начали плакать, другие - аплодировать, когда белый вертолет опустился над обширной территорией фестиваля на восточной окраине Рима.

[infb]В 2025 году в Риме организовали так называемый Юбилей молодежи в рамках Святого года Католической церкви. Это крупное событие, которое собрало молодежь со всего мира - часть серии Всемирных дней молодежи, которые традиционно проводятся Католической церковью.

Впервые Всемирный день молодежи был проведен в 1985 году по инициативе папы Иоанна Павла II. [/infb]

Организаторы заявили, что в рамках празднования Юбилея молодежи собрались сотни тысяч молодых людей из 146 стран мира. Они провели день под палящим солнцем, слушая музыку, молясь и общаясь друг с другом. Затем взволнованный голос объявил по громкой связи “Папа римский здесь”.

Впрочем сам Папа Римский быстро перевел формат шоу в серьезное мероприятие, только выйдя на сцену и неся большой деревянный крест.

“Дорогие молодые люди, после прогулки, молитвы и совместного проведения этих дней благодати, посвященных вашему Юбилею, мы теперь собираемся вместе в свете приближающегося вечера, чтобы вместе отслужить бдение”, - сказал им 69-летний понтифик.

Во время завершающей мессы по случаю Юбилея молодежи уже в воскресенье Папа Лев вспомнил о молодых людях, страдающих от “самого серьезного зла”, причиняемого другими людьми, особо упомянув раздираемые войной Газу, Украину и “каждую землю, залитую кровью войны”.

“В общении со Христом, нашим миром и надеждой для всего мира, мы как никогда близки к молодым людям, которые страдают от самого серьезного зла, причиняемого другими людьми. Мы с молодежью Газы. Мы с молодежью Украины, с молодежью всех стран, охваченных войной. Мои юные братья и сестры, вы - знак того, что возможен другой мир, мир братства и дружбы, где конфликты разрешаются не оружием, а диалогом”, - обратился он к собравшимся.