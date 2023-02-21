В Турции произошли новые землетрясения

Опубликовано: 21.02.2023 09:01 , Обновлено: 21.02.2023

Новые землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли на границе Турции и Сирии вечером 20 февраля. На утро 21 февраля известно как минимум о 3 погибших и 213 раненых, пишет Anadolu.

По информации AFAD, землетрясение магнитудой 6,4 произошло с эпицентром в заливе Хатай вечером 20 февраля. Глубина землетрясения составила 16,74 километра.

Позже произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8 в районе Самандаг в Хатае. Глубина землетрясения силой 5,8 балла составила 7 километров.

Как известно, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два разрушительных землетрясения магнитудой более 7 баллов, которые затронули соседнюю Сирию.

Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло 41 020 человек.