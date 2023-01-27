Новые санкции ЕС против Беларуси затронут уголь, авиацию и технологии — Bloomberg

Опубликовано: 27.01.2023 08:41 , Обновлено: 27.01.2023

В Европейском союзе предложили ввести новый пакет санкций в отношении властей Беларуси. Ограничения могут быть такой же силы, как те, что сейчас наложены на Россию, заявил Bloomberg со ссылкой на документы.

По информации издания, если такое предложение найдет поддержку среди европейских политиков, на власти Беларуси будут распространяться многие из ограничений, наложенных на РФ, в том числе касающиеся ключевых технологий и энергетического сектора страны.

В частности, Bloomberg назвал следующие предполагаемые ограничения:

экспорт товаров двойного назначения и технологии, используемые в военных целях;

нефть, уголь, сталь и золото;

предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;

авиация, энергетика и основные источники дохода.

Как и в случае с санкциями, наложенными на РФ, предусмотрены и исключения — на медицинские товары, сельскохозяйственные продукты и продукты питания.

В агентстве отметили, что документ также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусские физические и юридические лица.

Напомним, что ЕС также готовит десятый пакет санкций в отношении России и ценовые ограничения на российские нефтепродукты.

Что говорит Минск?

Власти Беларуси эту информацию не комментировали.

Ранее, в середине декабря 2022 года Александр Лукашенко заявлял:

«Ну что греха таить, пока нас не окунули в это дерьмо санкционное, россияне и не знали, на что способны белорусы […] А когда грохнули санкции и пришлось нам и россиянам прежде всего искать выход из каких-то ситуаций, они увидели, что Беларусь — это высокотехнологичная страна, она производит все то, что нужно сегодня для жизни. А если и не производит, то в течение двух-трех месяцев — полугода может производить».