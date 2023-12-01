Новая эпидемия? Сенаторы США потребовали от Байдена закрыть авиасообщение с Китаем

Опубликовано: 01.12.2023 20:57 , Обновлено: 01.12.2023

Сенатор США Марко Рубио вместе с коллегами призвали президента США Джо Байдена прекратить полеты самолётов в Китай из США из-за разрастающейся эпидемии «новой пневмонии».

«В Китае появляется новое загадочное респираторное заболевание, и ошибки Covid-19 не могут повториться. Отправил письмо президенту Байдену вместе с коллегами-республиканцами, призывая его ввести запрет на поездки в Китай, пока мы не получим дополнительные сведения об этом вирусе», – написал Рубио в Х.

Ранее глобальная система наблюдения за вспышками заболеваний ProMED предупредила об эпидемии новой “недиагностированной пневмонии” у детей в Китае. ВОЗ в ноябре направила официальный запрос Пекину для получения подробной информации о росте числа респираторных заболеваний и сообщениях о вспышках пневмонии у детей.

Запрос ВОЗ и публичный характер запроса были “немного необычными”, но “не удивительными”, заявила Кристин Дженкинс, профессора медицины в Университете Нового Южного Уэльса.

“При подобных инфекциях, таких как [когда] впервые произошла атипичная пневмония и впоследствии, когда [SARS-CoV-2] произошел в Китае, первоначально было исключительно трудно получить информацию”, - сказала она в интервью телеканалу ABC.

“При подобных инфекциях, таких как [когда] впервые произошла атипичная пневмония и впоследствии, когда [SARS-CoV-2] появился в Китае, первоначально было исключительно трудно получить информацию, - сказала она. - Я думаю, что ВОЗ применяет гораздо более активный подход к эпиднадзору”.

У Китая было 24 часа на ответ. Органы здравоохранения из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Пекинской детской больницы предоставили ВОЗ данные, указывающие на то, что “не было обнаружено каких-либо необычных или новых патогенов или необычных клинических проявлений”.

Загадочное респираторное заболевание, по-видимому, не распространяется по всему Китаю, но сочетание патогенных микроорганизмов, отмена ограничений и наступление зимы - все это может способствовать всплеску заболеваемости.

Власти Китая подчеркнули необходимость усиления эпиднадзора за заболеваниями в медицинских учреждениях и на местах, а также укрепления системы здравоохранения.