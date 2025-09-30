Ноги главы МИД Финляндии на иранском ТВ стали причиной скандала

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Опубликовано: 30.09.2025 08:00 , Обновлено: 30.09.2025

Ноги министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен стали причиной скандала в соцсетях. Иранский гостелеканал IRIB подверг их цензуре у себя в эфире.

Показывая кадры со встречи Валтонен с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, иранский телеканал размыл кадры с ногами министра.

В той же передаче иранские телевизионщики размыли кадры ног министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард.

Узнав о цензуре, финский министр выразила сожаление и назвал действия иранского канала «печальными».

«Моя шведская коллега прислала мне видео в пятницу. Моей первой реакцией было то, что оно смешное. Но я тут же добавила: И грустное тоже», — написала министр иностранных дел Финляндии в соцсетях.

Позже она добавила, что не меняет одежду в зависимости от того, с кем разговаривает. “У меня есть правило, например, что я не буду посещать мероприятия, где требуется закрывать лицо или волосы”, - подчеркнула политик.

Её комментарии нашли поддержку среди финнов, которые возмутились действиям иранского телевидения.

Финская министр получила поддержку от финнов и других политиков. Министр финансов Финляндии Риикка Пурра написала на X: «Министр иностранных дел Элина заявила, что не меняет одежду в зависимости от того, с кем встречается, и что она не приемлет закрывания лица и головы. Именно так. Так ведут себя финские министры. Если женоненавистническая исламская позиция чего-то требует, то вам туда не стоит идти».

Были и такие, кто вспоминал про знаменитую сцену из “Основного инстинкта”, предположив, что именно такого развития событий опасались на иранском госТВ.

“Удар ногой в стиле «Основного инстинкта» от Элины, и весь Иран сейчас был бы в огне”, – написала бизнесмен Джетро Ростедт.

[inf]В Иране женщины обязаны соблюдать закон о скромной одежде, а значит должны покрывать волосы и тело, прикрывая руки и ноги. Основные требования включают ношение свободного, удлиненного верха (например, манто) и брюк или юбок ниже колен, закрывающих лодыжки.[/inf]