Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель за романы о Китае и Японии. Ну почти

Опубликовано: 09.10.2025 15:11 , Обновлено: 09.10.2025

Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2025 года. В настоящее время он находится во Франкфурте, где и получил известие о награде.

В обосновании решения Нобелевского комитета указано, что Ласло Краснахоркаи обращает свой литературный взор к Востоку, придерживаясь «рефлексивного и тщательно сбалансированного тона». Вдохновлённый путешествиями в Китай и Японию, он создал серию произведений о культуре и духовности этих регионов.

Одним из известных произведений писателя является роман 2003 года «Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó» («С севера — гора, с юга — озеро, с запада — дороги, с востока — река»). Это лирическая и таинственная история, действие которой происходит к юго-востоку от Киото, — повествование о поисках тайного сада, полное символического смысла и созерцательных образов.

Эта книга служит уникальным введением в фундаментальный труд автора «Seiobo járt odalent» («Сейобо там внизу», 2008/2013), представляющий собой роман-сборник из семнадцати рассказов, расположенных в соответствии с последовательностью Фибоначчи. Центральная тема этого сложного по форме произведения — красота и творческий акт, изображённые в мире, где царят слепота, бренность и духовная пустота.

В заявлении Нобелевского комитета подчёркивается, что этот сборник наряду с пятью эпическими романами Краснахоркаи является центральным произведением его творчества. Академия описывает книгу как мастерское повествование, в котором читатель через множество «боковых входов» погружается в таинственный момент рождения искусства.

Кстати, несколько его романов, в том числе “Сатантанго” (1985) и “Меланхолия сопротивления” (1989), были экранизированы.

С 1901 года Нобелевская премия по литературе присуждается автору из любой страны, который, согласно завещанию Нобеля, написал “самое выдающееся произведение в идеальном направлении”. Премия присуждается Шведской академией.