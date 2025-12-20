Ниже $30 за баррель. Рухнувшая цена российской нефти принесла Китаю $20 млрд прибыли

Опубликовано: 20.12.2025 09:11 , Обновлено: 20.12.2025

На фоне заявлений Владимира Путина о хорошем и надёжном для России друге - Китае - пришли новости о том, что Пекин воспользовался проблемами Москвы и выбил себе беспрецедентные скидки на российскую нефть. Что позволило Китаю сэкономить порядка 20 млрд долларов.

Согласно Reuters, цены на российскую нефть продолжают стремительно падать под давлением американских санкций, которые внесли разлад в налаженные экспортные потоки.

А российский РБК со ссылкой на данные Argus сообщил, что цена нефти российского сорта Urals с отгрузкой из порта Новороссийск по состоянию на 16 декабря опустилась до $34,52 за баррель, что вдвое ниже уровня начала года и является самым низким показателем за всё время войны в Украине.

Впрочем, ситуация в Балтийском море ненамного лучше: в порту Приморск главную экспортную марку российских нефтяников продавали по $36,07 за баррель. При этом скидки на Urals достигли $23-25 за баррель в Новороссийске и $24 в балтийских портах. Отдельные партии, которые Россия пытается продать в Китай, уходят с дисконтом до $35 за баррель к эталонному Brent, что означает фактическую цену ниже $30 — рекордно низкую со времён пандемии, сообщили источники Reuters.

“Российская нефть продается на 30%, а в некоторых случаях на 50% дешевле сорта Brent” , — провел итог Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности. По его оценке, российский бюджет «ежемесячно теряет миллиарды долларов из-за санкций» и своеобразной дружбы с Китаем, который выкручивает руки Москве, видя ее безысходное положение.

Удар США прямо в цель?

Несмотря на заверения Путина, основной причиной обвала российской нефти стали как раз санкции США, которые напрямую ударили по ключевым нефтяным компаниям «Роснефть» и «Лукойл», ответственным за более половины добычи.

Важно, что запрет касается не самой добычи, а сбыта, что оказалось куда более болезненным инструментом. Одновременно главные покупатели — Индия и Китай — ужесточили условия. Индия объявила о сокращении импорта, а китайские НПЗ добились рекордных скидок. По словам собеседников Reuters, Россия вынуждена резко увеличивать дисконты для Китая, чтобы сбыть партии, от которых стали отказываться индийские переработчики.

«Россия располагает уникальной ресурсной базой и готова использовать ее для обеспечения Китая», — подчеркивал ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он же отмечал, что скидки на нефть с начала войны в Украине сэкономили китайским НПЗ $20 млрд за последние три года.

Пока же текущие котировки почти на треть ниже, чем заложено в российский бюджет на этот и следующий год, а нефтегазовые доходы в ноябре упали почти на треть в годовом выражении.

Таким образом, даже при формально растущих объёмах экспорта реальные доходы от него сокращаются. Удлинение логистических цепочек, серые схемы и рост сопутствующих издержек съедают маржу. Даже ослабление рубля, которое должно было смягчить удар, не спасает ситуацию, так как дисконт настолько велик, что валютный курс не может его полностью компенсировать.