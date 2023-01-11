"Никто не считает погибших" - украинский солдат рассказал о боях в Соледаре

🎤 Мнение

Опубликовано: 11.01.2023 11:07 , Обновлено: 11.01.2023

Украинский военный, который воюет в городе Соледар с российскими войсками, признался в интервью CNN, что ситуация в городе "критическая", а число погибших сейчас настолько велико, что "никто не считает".

Служащий 46-й аэромобильной бригады, которая ведёт борьбу Украины за удержание Соледара, рассказал на условиях анонимности, что он и его сослуживцы “держатся до последнего”, передает CNN.

По его словам, здания в городе ежедневно переходят из рук в руки, а солдаты не могут уследить за растущим числом погибших. “Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых. Потому что никто не знает наверняка. Ни один человек, - сказал он. - Ни в штабе. Нигде. Позиции постоянно занимаются и перезахватываются. То, что сегодня было нашим домом, на следующий день становится домом Вагнера”.

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Украинский военный рассказал, что по состоянию на вечер вторника было неясно, какая часть города удерживалась русскими: “Никто не может определенно сказать, кто куда переместился и кто что удерживает, потому что никто не знает наверняка. В городе существует огромная серая зона, которую все утверждают, что контролируют, [но] это просто пустая шумиха”.

Украинцы потеряли много солдат в Соледаре, но ряды пополняются по мере продолжения борьбы за шахтерский городок, сказал он: “Личный состав наших подразделений обновился почти наполовину, более или менее. У нас даже нет времени запоминать позывные друг друга [когда прибывают новые отряды]”.

Украинский военный считает, что, по его мнению, военное руководство Украины в конечном итоге откажется от борьбы за Соледар, и спросил, почему они до сих пор этого не сделали. “Все понимают, что город будет оставлен. Все это понимают, - сказал он. - Я просто хочу понять, в чем смысл [борьбы от дома к дому]. Зачем умирать, если мы все равно собираемся покинуть его сегодня или завтра?”