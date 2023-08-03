Никто не хочет там жить. В Малайзии строили рай, а получился город-призрак за $100 млрд

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Опубликовано: 03.08.2023 08:15 , Обновлено: 03.08.2023

Форест-сити в Джохор-Бару в Малайзии, в который вложили более 100 млрд долларов, пустует. Журналисты называют его "городом-призраком". Как получилось, что обещанный рай превратился в пустынное и пугающее место?

“Я повсюду видела признаки развития, - написала Мариэль Дескалсота для издания The Insider, отметив роскошные апартаменты и курорты. - Чего я не видела, так это признаков жизни”.

Что такое Форест-Сити?

План города Форест-Сити

Рекламируемый как рай на Земле, он построен на четырех искусственных островах. В рекламных буклетах города создатели изображают пышную зелень, равномерно смешанную со зданиями и нетронутыми пляжами. Форест-Сити, 20-летнее строительство которого началось в 2006 году, был реализован в рамках китайской инициативы “Один пояс, один путь”.

Проект был в основном ориентирован не на местных малазийцев, а скорее на представителей высшего среднего класса из Китая, которые хотели вывести свое богатство за границу, предлагая им относительно доступную недвижимость на берегу моря. Однако первоначальные высокие продажи в Китае рухнули после того, как ее лидер Си Цзиньпин ввел валютный контроль, включая ограничение в размере 50 000 долларов в год на то, сколько китайцы могут потратить за пределами страны.

The Insider сообщил, что в Форест-Сити, который включает в себя почти 1700 гектаров земли, должны были проживать 700 000 человек. Однако градостроители сообщили, что на данный момент было продано 20 000 апартаментов и домов.

Мариэль Дескалсота написала, что во время ее пребывания там проживало всего несколько тысяч человек. “Я заглянула в витрины и увидела картонные коробки и бутафорскую мебель, - написала она для Insider об одном из торговых центров в городе.

В статье The Insider можно найти и описание бассейна, наполненного обесцвеченной водой, и пляжа с табличкой, предупреждающей людей не купаться в океане. Самым оживленным местом был магазин беспошлинной торговли, где, по словам Дескалсоты, люди приобретали выпивку и сигареты.

Это не похоже на утопию, описанную в одном из последних рекламных буклетов — от декабря 2022 года, — когда застройщики получили награду за экологичное и устойчивое развитие.

Профессор недвижимости Малайзийского технологического университета Мухаммад Наджиб Разали объяснил простую причину, по которой люди не стекаются в рай: “Квартиры дорогие — они недоступны для местных жителей”. А истории о городе-призраке Форест-Сити лишь отпугивают иностранцев.

[info_b]Посмотрите, что происходит в городе на этом видео в самом начале этой статьи. [/info_b]

Экология

У Форест-Сити также есть экологические проблемы. Много песка (достаточно, чтобы построить искусственные острова, на которых они стоит) было быстро просто засыпано в океан.

“Несмотря на технологические инновации, используемые для рекультивации и строительства, песку, выброшенному на илистое морское дно, требуется больше времени, чем [заявлено в прессе] для оседания”, - заявила ученая и исследовательница Серина Рахман. По ее словам, трещины в некоторых зданиях и проседание дорог являются результатом оседания песка.

Также возведение островов повлияло на местную рыбную промышленность. Рыбаки отправляются дальше в море на небольших лодках, чтобы половить рыбу, сообщает Insider. Одним из факторов могла бы стать мелиорация земель для Форест-Сити.

Разработчики, со своей стороны, сообщили Insider, что они соблюдали правила “охраны окружающей среды”.