"Никогда не стоит недооценивать учителя" - Уолц стал официальным кандидатом в вице-президенты США

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Опубликовано: 22.08.2024 09:29 , Обновлено: 22.08.2024

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц официально стал кандидатом в вице-президенты от Демократической партии. Во время речи на конгрессе он напомнил о своей жизни в сельской местности и работе в качестве учителя и тренера.

“Возможно, вы этого не знаете, но я произнес не так уж много громких речей, подобных этой, - сказал Уолц на конгрессе Демократической партии в Чикаго в среду. - Но я произнес много воодушевляющих речей”.

Бывший спортивный тренер воспользовался метафорой, чтобы подчеркнуть напряжение во время избирательной кампании 2024 года: “Сейчас четвертая четверть. Мы пропустили гол, но мы атакуем, и у нас есть мяч. Мы движемся по полю, и, боже, у нас отличная команда. Камала Харрис жесткая, Камала Харрис опытная, и Камала Харрис готова”.

Уолц напомнил о своей военной службе, на которую республиканцы в последние дни обрушились с критикой, и о работе учителем в государственной школе в Манкато, где он преподавал обществознание и тренировал школьную футбольную команду. “Никогда не стоит недооценивать учителя государственной школы”, - сказал он.

Его речь прозвучала в конце еще одного вечера съезда демократов США. Перед ним выступили бывший президент Билл Клинтон и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также восходящие звезды партии, губернатор Мэриленда Уэс Мур и министр транспорта Пит Буттиджич. А еще были интермедии от комика Кенана Томпсона и актрисы Минди Калинг.

Но, пожалуй, самой неожиданной стала речь Опры Уинфри, ведущей ток-шоу из Чикаго и независимого политического деятеля, которая призвала не определившихся избирателей сплотиться вокруг дуэта Харрис-Уолза.