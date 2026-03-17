Нетаньяху подтвердил гибель главы Совбеза Ирана Али Лариджани. Почему это важно

Опубликовано: 17.03.2026 16:47 , Обновлено: 17.03.2026

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате атаки израильских ВВС (военно-воздушных сил).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что убийство главы национальной безопасности Тегерана Али Лариджани было попыткой дать иранцам возможность свергнуть их правительство.

«Сегодня утром мы ликвидировали Али Лариджани, командующего Корпусом стражей исламской революции, бандитской группировкой, которая фактически управляет Ираном», — заявил Нетаньяху в телевизионном обращении.

В Тегеране эту информацию пока не комментировали.

Израильский телеканал N12 утверждает, что разведывательные данные, приведшие к убийству Али Лариджани, были получены группой в Управлении разведки, созданной специально для этой цели.

По данным телеканала, Али Лариджани, секретарь Совета национальной безопасности Ирана, был убит, когда скрывался вместе со своим сыном в конспиративной квартире.

Лариджани считался вторым по значимости лицом в иранском руководстве после верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Сам Хаменеи-младший был ранен первым ударом, убившим его отца, и считался неопытным и непригодным для этой должности.

После двенадцатидневной войны, которая произошла летом 2025 года, верховный лидер поручил Лариджани восстановить сильно подорванные силы иранских властей. Он получил множество полномочий и уже считался одним из самых влиятельных людей в стране. Президент Пезешкиан, считают в Израиле, слишком слаб и не пользуется авторитетом среди других представителей иранского руководства. Поэтому некоторые считают, что после убийства Хаменеи-старшего Лариджани был самым влиятельным человеком в Иране.

Для устранения Лариджани в разведывательном управлении Израиля была создана специальная группа, специализацией и задачей которой было отслеживать его местонахождение в любой момент времени.

Крупная победа Израиля?

Телеканал Al-Jazeera пишет, что убийство главы иранской службы безопасности Али Лариджани и командующего силами «Басидж» Голамрезы Сулеймани - серьезный успех Иерусалима.

Именно такое обещание мы слышали от премьер-министра Израиля с первого дня – идея о том, что любой, кто приходит к власти, кто играет значительную роль в иранской системе, будет убит.

В последние несколько дней Али Лариджани активно обсуждался в израильских СМИ, его называли самым опасным человеком в Иране.