Нетаньяху объявил, кто будет "свергать" власти Ирана

Опубликовано: 10.03.2026 14:21 , Обновлено: 10.03.2026

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху высказался о перспективах смены власти в Иране в результате войны. По его словам, это будет зависеть от самих иранцев.

«Наше стремление — помочь иранскому народу сбросить иго тирании», — заявил премьер-министр Израиля во время визита в Национальный центр оперативного реагирования в области здравоохранения.

«В конечном итоге всё зависит от них [иранцев]», — добавил Нетаньяху.

«Если мы добьёмся успеха вместе с иранским народом, мы положим конец… и добьёмся перемен», - заявил глава израильского правительства.

Тем врменем иранское информационное агентство Tasnim опубликовало сообщение о возможной гибели или ранении премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В статье на персидском языке не было представлено никаких доказательств удара по Нетаньяху или официального подтверждения причиненного вреда. Вместо этого в ней был собран ряд соображений, включая отсутствие недавних видеозаписей с Нетаньяху, сообщения в ивритоязычных СМИ об усилении мер безопасности вокруг дома премьера, отсрочку визита Джареда Кушнера и специального посланника США Стива Уиткоффа, а также французскую версию телефонного разговора между президентом Эммануэлем Макроном и Нетаньяху, в которой не указывалась дата беседы.