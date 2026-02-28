Хаменеи мертв? В Иране отменили обращение аятоллы к народу

Опубликовано: 28.02.2026 22:48 , Обновлено: 04.03.2026

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении к израильтянам заявил, что появляется всё больше доказательств того, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи «больше нет». При этом, по его словам, были уничтожены целый ряд командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), высокопоставленных чиновников и сотрудников ядерной программы.

Тем временем израильский 12-й телеканал сообщил со ссылкой на свои источники, что Хаменеи был убит этим утром, а его тело было опознано. Тоже самое сообщило агентство Reuters: Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи убит, его тело нашли в его разрушенной резиденции.

Агентство сообщило, что подтверждения об извлечении тела Хаменеи из-под руин были представлены премьеру Нетаньяху и руководству израильских спецслужб.

В свою очередь, израильский 9-й канал утверждает, что есть даже видеозаписи, подтверждающие смерть верховного лидера Ирана.

Обновлено В Иране же заверяют, что аятолла жив. Глава отдела по связям с общественностью аппарата верховного лидера Ирана обвинил врагов страны в «психологической войне» после сообщений Израиля об убийстве аятоллы Али Хаменеи, сообщили иранские государственные СМИ.

В Тегеране ранее подтвердили, что в результате атак Израиля погибли зять, невестка и секретарь аятоллы. Сам верховный иранский лидер сегодня должен был, согласно нескольким официальным сообщениям, выступить перед нацией, но ни видео-, ни аудиообращения от него не последовало.

Позднее запланированное на вечер выступление аятоллы отменили. Об этом в соцсетях сообщает министр культуры Ирана.

В свою очередь, Нетаньяху пообещал, что Израиль создаст условия для того, чтобы иранский народ «освободился от оков диктатуры». А операция против Ирана «будет продолжаться столько, сколько потребуется», — сказал Нетаньяху.

Нетаньяху сказал, что Израиль начал войну, чтобы «фундаментально изменить» ситуацию, в которой Иран находился на пути к обладанию ядерным оружием, которое позволило бы ему резко усилить угрозы в отношении своих соседей.

Трамп тоже пообещал Ирану вынужденные перемены

В пятиминутном телефонном интервью из Мар-а-Лаго президент США заявил Axios, что у него есть несколько «вариантов выхода» из конфликта с Ираном. Он сказал:

«Я могу затянуть и взять всё под свой контроль, или закончить за два-три дня и сказать иранцам: «Увидимся через несколько лет, если вы начнёте восстанавливать [свои ядерные и ракетные программы]». В любом случае, им потребуется несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки», — сказал президент США.

Трамп также заявил, что иранцы «приблизились, а затем отступили» от переговоров, которые проходили в Женеве на прошлой неделе. «Из этого я понял, что они на самом деле не хотят сделки», — сказал он.

Президент США заявил Axios, что у него состоялся «отличный» разговор с Биньямином Нетаньяху после ударов, и признался, что он и премьер-министр Израиля «на одной волне».