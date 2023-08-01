"Нет ничего хуже" - МИД Украины вызвал на ковер посла Польши. Из-за чего возмутились?

Опубликовано: 01.08.2023 17:09 , Обновлено: 01.08.2023

Министерство иностранных дел Украины 1 августа вызвало посла Польши в Украине Бартоша Чихоцкого для получения объяснений о заявлении министра Канцелярии президента Польши о неблагодарности украинцев за помощь во время войны.

“В ходе встречи было подчеркнуто, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы”, - говорится в сообщении МИД Украины.

Сама встреча в МИД прошла, судя по сообщениям, в позитивом ключе. Представитель украинской дипломатии подчеркнул надежду на дружбу Украины с Польшей, которая будет сильнее политических целей.

“Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между нашими народами. Никакие декларации не помешают нам вместе стремиться к миру и строить общее европейское будущее”, - заявили в МИД Украины.

Началось все с того, что представитель президента Польши Марчин Пшидач прокомментировал продолжение польского эмбарго на украинское зерно. Он сказал, что «Украина получила действительно большую поддержку от Польши», которая «должна начать цениться». Он подчеркнул, что сейчас самое главное – защитить интересы польских фермеров.

Его слова прокомментировал заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига. Он назвал необоснованными мнения о том, что украинцы недооценили польскую помощь.

“Мы категорически отвергаем попытки политиков навязать польскому обществу голословное мнение о том, что Украина не ценит помощь со стороны Польши. (…) Нет ничего хуже, чем когда твой спаситель требует от тебя плату за спасение, даже когда ты истекаешь кровью”, - заявил украинский чиновник.

Сибига также напомнил, что де-факто Украина каждый день благодарит Польшу и других союзников за поддержку своих солдат на фронте.

“Польское оружие в руках украинской армии эффективно останавливает российского агрессора. И поддержка нас – это не благотворительность, а вложение в собственную безопасность Польши. Именно украинцы сегодня стоят на страже ценностей и безопасности нашего региона, а также делают это в интересах Польши и всего свободного мира”, - заявил представитель Офиса Зеленского, добавив, что это «высшая степень благодарности», которую “сложно не заметить”.

Ранее стало известно, что хотя постановление ЕС об эмбарго на украинское зерно истекает 15 сентября, премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в любом случае не откроет свои границы для зерна из Украины.