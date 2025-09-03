«Нет ни желания, ни времени» - В Кремле ответили на обвинения Трампа в «заговоре против США»

Опубликовано: 03.09.2025 13:12 , Обновлено: 03.09.2025

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 3 сентября прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Северная Корея "строят заговор против США".

Комментируя заявление американского президента, Песков с улыбкой выразил надежду на то, что “речь шла о каком-то переносном смысле” и заявил, что Россия выстраивает отношения со своими “партнёрами на востоке”, в частности, с Китаем и КНДР, “во благо, а не против кого-то”.

“Принцип - во благо народов наших стран, а не против третьих стран. Поэтому никто никаких заговор не строит, на это ни у кого нет ни желания, ни времени. Есть желание и все ищут возможность, чтобы созидать во благо народов своих стран”, - заявил пресс-секретарь Кремля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп прокомментировал военный парад, посвященный 80-й годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне, который прошёл в Пекине. В числе прочих приглашённых на нём присутствовали президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Трамп, обратившись к китайскому лидеру Си Цзиньпину, “передал им привет” и заявил, что знает, что те “строят заговор против США”.

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