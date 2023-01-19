Несколько стран договорились об отправке сотен танков Leopard в Украину - Анушаускас

Опубликовано: 19.01.2023 22:18 , Обновлено: 19.01.2023

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил 19 января, что несколько стран 20 января объявят на очередном заседании на базе Рамштайн в Германии об отправке танков Leopard 2 в Украину. При этом общее количество боевых машин будет исчисляться сотнями.

Что это за страны, министр не уточнил.

“Таллинская декларация”

Ранее этим днём стало известно, что группа из 11 стран пообещала выделить Украине новую масштабну военную помощь. Министры обороны европейских 9 европейских стран приняли по этому поводу совместную “Таллинскую декларацию”.

Согласно документу, помощь от стран, включая Эстонию, Латвию и Польшу, будет включать десятки систем противовоздушной обороны Stinger, зенитные орудия s-60 и пулеметы. Также страны намерены передать Украине противотанковые гранатометы M2, гаубицы D-30 и FH-70.

Декларацию подписали министры обороны Великобритании Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, а также представители Дании, Нидерландов, Словакии и Чехии.

“Мы обязуемся совместно продолжать оказывать беспрецедентную помощь, в частности основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины”, - заявили подписанты “Таллинской декларации”.