«Непредсказуемые» медузы остановили работу крупной АЭС во Франции

Опубликовано: 11.08.2025 17:42 , Обновлено: 11.08.2025

Четыре реактора на французской атомной электростанции «Гравелин» экстренно остановлены поздно вечером в воскресенье, 10 августа. Причиной стало огромное скопление медуз, забившее системы охлаждения.

Об этом, как сообщил Reuters, в понедельник заявил оператор станции EDF.

АЭС «Гравелин» на севере Франции является одной из крупнейших в стране и во всей Европе, её общая мощность составляет 5,4 гигаватта . Поскольку два других реактора станции уже были отключены для планового техобслуживания, теперь работа всей АЭС временно остановлена.

Как сообщили в EDF, реакторы 2, 3 и 4 остановились автоматически около полуночи, когда фильтры насосных станций заполнил «массивный и непредсказуемый» рой медуз. Через несколько часов остановился и шестой реактор.

В компании заявили, что инцидент не повлиял на безопасность объекта, персонала или окружающей среды. По данным источника агентства, сами фильтры не повреждены и требуют только очистки.

Эксперты уже связали увеличение числа медуз у побережья Северного моря с глобальным потеплением и распространением инвазивных видов .

«Медузы размножаются быстрее, когда вода теплее. Поскольку такие районы, как Северное море, становятся теплее, репродуктивное окно становится всё шире», — пояснил Дерек Райт, консультант по морской биологии из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По его словам, одним из «виновников» может быть инвазивный вид, известный как азиатская лунная медуза. Впервые замеченный в Северном море в 2020 году, он уже становился причиной подобных инцидентов на АЭС в Китае, Японии и Индии. Этот вид медуз не ядовит и не представляет угрозы для человека.