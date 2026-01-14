«Немедленно» – Россия выдвинула Польше требование. И получила отказ
МИД России вызвал на ковёр посла Польши Краевского и выразил «решительный протест» против ареста в декабре 2025 года в Варшаве известного российского археолога Бутягина.
Российское внешнеполитическое ведомство потребовало «немедленно» освободить учёного, обвиняемого Украиной в расхищении и нанесении ущерба в Крыму.
В МИД России утверждают, что судебная система в Украине карательная, а Бутягин ничего не нарушил.
Что ответила Польша?
Тем не менее, польское внешнеполитическое ведомство ответило России отказом на требование нарушить польское законодательство и отпустить российского археолога без решения суда.
Представитель Министерства иностранных дел Польши отметил, что «с польской стороны этот вопрос рассматривается в соответствии с действующими процедурами».
В МИД Польши также подтвердили, что получили от МИД России некие пояснения.
«12 января этого года посол Республики Польша был вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации. В ходе встречи российская сторона изложила свою позицию относительно задержания в начале декабря 2025 года гражданина Российской Федерации, разыскиваемого в связи с его деятельностью на территории Украины», – сообщил журналистам представитель польского МИД.
Так же известно, что прокуратура Польши благосклонно относится к возможности экстрадиции Бутягина в Украину.
«На наш взгляд, с формальной точки зрения, документы об экстрадиции не вызывают возражений», – заявил прокурор Пётр Антони Скиба в интервью изданию Interia.
Напомним, что украинская прокуратура подозревает учёного в:
- проведении несанкционированных раскопок в комплексе «Древний город Мирмекион» в Керчи;
- разграблении древностей в Крыму.
Ущерб оценивается более чем в 201 миллион гривен.
Сам Александр Бутягин был допрошен в районной прокуратуре Варшавы, где отказался давать показания.