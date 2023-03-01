Немецкий эксперт назвал точный месяц окончания войны в Украине. Кто победит?

🎤 Мнение

Опубликовано: 01.03.2023 13:18 , Обновлено: 01.03.2023

Немецкий военный эксперт, доцент Военной Академии Швейцарской Высшей технической школы Цюриха Маркус Койп проанализировал ход военных действий в Украине и экономическое состояние российской армии. И выразил мнение, когда закончится война, а также кто победит.

«Вопрос не в том, победит ли Украина Россию, а в том, когда. Россия уже стратегически проиграла войну», — заявил Маркус Койп в интервью швейцарскому изданию журналу Bilanz.

Он объяснил это тем, что РФ «скоро исчерпает свои резервы» а Украину поддерживает Запад, и «она обладает выносливостью».

Эксперт пришел к выводу об однозначной победе Украины в текущем военном конфликте. Случится это, по мнению специалиста, не позднее октября 2023 года.

«Это миф, что у России бесконечные [военные] резервы», — заявил эксперт. Он убежден в том, что Россия исчерпает их к октябрю этого года.

При этом, Койп считает, что «уровень истощения в России огромен, выше, чем во Второй мировой войне».

Для самой же России эксперт предсказал тяжелые времена и откат к уровню развивающихся стран. «Технологически Россия сделает такой большой шаг назад, что это будет все равно, что вернуться в прошлое» — заявил специалист.

Более того, специалист убежден в том, что после окончания войны «Россия станет дешевой бензоколонкой для Китая. Он ее выкачает до дна, а затем – выбросит».

Кроме того, военный эксперт считает, что платить репарации Киеву по окончании войны у Москвы «не будет ни желания, ни средств».

«В настоящее время стоимость строительства Украины оценивается в 600 миллиардов долларов. Мирного договора не будет, и Россия добровольно платить не будет», — подчеркнул Койп. По его словам, это приведет к конфискации российских активов за рубежом.