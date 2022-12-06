Небензя заявил о готовности к переговорам и ушел во время выступления постпреда Украины в ООН

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Опубликовано: 06.12.2022 20:32 , Обновлено: 06.12.2022

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 6 декабря объявил о готовности его страны к переговорам. Однако демонстративно вышел во время выступления постпреда Украины, чтобы не слушать его "желчное красноречие".

Он успел до поспешного бегства из зала заседания рассказать, что “фиксирует заинтересованность значительного большинства стран-членов [ООН] в дипломатическом урегулировании ситуации”.

“Мы реагируем на эти сигналы самым серьёзным образом и подтверждаем нашу готовность к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших нас начать специальную военную операцию на Украине”, - заявил Василий Небензя.

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Также он сообщил, что Россия запросила на 9 декабря заседание Совбеза ООН по «западным поставкам оружия в Украину»: «РФ готова к дипломатическому урегулированию в Украине для «устранения причин», вынудивших начать «спецоперацию».

Но при этом Василий Небезня пообещал, что Россия продолжит наносить удары по инфраструктуре Украины, которая «используется в военных целях».

“Желчное красноречие”

Кстати, украинский дипломат, представитель в ООН Сергей Кислица часто вызывает раздражение у российских дипломатов. Его там назвали “непопулярным” и “неконструктивным”.

Все дело в том, что он любит демонстративные и при этом не очень тонкие намеки. Правда один раз даже показал неприличный жест Небензе. А ещё Сергей Кислица прямо предлагал Владимиру Путину застрелиться, “как это сделал Гитлер”. Демонстративно читал на одном из заседаний Совбеза ООН книгу “Что не так с дипломатией”, пока с трибуны выступала российская делегация.