Не закончится в 2023 году - Британский генерал рассказал о значении F-16 для войны в Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 22.05.2023 10:49 , Обновлено: 22.05.2023

Бывший командующий объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс заявил в эфире Sky News, что самолёты F-16 четвертого поколения дадут Украине "решающее преимущество" над российскими военно-воздушными и сухопутными войсками.

“Это повернуло бы битву в небе в пользу Украины, когда у Украины будет достаточно самолетов, достаточная компетентность в обращении с ними и достаточное количество семейства ракет, которые делают ее эффективной”, - считает британский генерал.

По его словам, в украинских военно-воздушных силах нет ничего плохого и “они, безусловно, полны боевого духа”. “Но это самолеты в основном российские, и поэтому они хорошо известны россиянам. Таким образом, они не смогли сбить российские военно-воздушные силы с неба, и они очень сильно полагались на свою наземную противовоздушную оборону. Истребители F-16 дадут им возможность контролировать украинское небо над российскими войсками в Украине. Это изменит ход игры”, - заявил он.

По словам Бэрронса, поставки F-16 - это не краткосрочный проект. “Мы должны признать, что истребителям F-16 потребуется около 18 месяцев, чтобы стать боеспособными в Украине. Итак, что это сигнализирует, так это ожидание со стороны G7 и других стран, а также президента Зеленского, что каким бы ни был исход наступления, которое они собираются предпринять, эта война продолжится в следующем году”, - сделал вывод британский военный.